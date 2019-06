Bankomat na stacji metra w Londynie zaczął w wyniku awarii wyrzucać z siebie banknoty 20-funtowe [wideo]

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Bank of England podjął dzisiaj decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Jest to pierwszy taki przypadek od 10 lat, czyli od czasu kryzysu gospodarczego.

Samotna matka padła ofiarą nowego Universal Credit. Musiała sprzedać ubrania, żeby móc wyżywić rodzinę

Brytyjka samotnie wychowująca dzieci twierdzi, że nowy zasiłek sprawił, że nie miała za co wyżywić rodziny więc musiała zacząć sprzedawać ubrania, by mieć za co jeść.