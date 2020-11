Jak sprzedać uszkodzone lub zniszczone euro i dolary bez wychodzenia z domu? Oto idealny sposób w dobie pandemii

Masz w domu stare lub uszkodzone banknoty, które wycofano z obiegu, ale z powodu pandemii trudno Ci je sprzedać? Oto prosty sposób na spieniężenie wycofanych banknotów bez wychodzenia z domu.

We wszystkich krajach Europy wycofywanie z obiegu starych banknotów i wypuszczanie nowych jest zabiegiem stosowanym od dawna. W Wielkiej Brytanii Bank of England jako strażnik pieniądza dba w ten sposób o to, by brytyjskie pieniądze miały najnowsze i najlepsze zabezpieczenia. Wprowadzony w lutym 2020 roku banknot 20 funtowy z wizerunkiem JMW Turnera jest obecnie najlepiej zabezpieczonym banknotem na świecie.

Niestety, nie wszyscy zdążą w stosownym czasie wymienić wycofywane banknoty, a późniejsza wymiana w lokalnym kantorze lub banku może być niedostępna. Trzeba jednak pamiętać, że większość starych banknotów nadaje się do wymiany i istnieje firma, która zajmuje się skupem wycofanych z obiegu funtów brytyjskich, koron norweskich czy nawet walut funkcjonujących w obiegu przed wprowadzeniem euro.

Jak sprzedać stare banknoty bez wychodzenia z domu?

W dobie pandemii, gdy wiele usług zwyczajowo dostępnych stacjonarnie, może być zamkniętych lub trudno osiągalnych, pojawiła się usługa sprzedaży banknotów bez wychodzenia z domu. Jednym z miejsc oferujących taką właśnie możliwość jest internetowy serwis www.old-cash.com.

Uszkodzone banknoty euro



Jak informują twórcy inicjatywy: „Ruszamy z nowym projektem www.old-cash.com, który umożliwia sprzedaż banknotów obiegowych, wycofanych z obiegu i uszkodzonych, w sposób wysyłkowy (za pośrednictwem kuriera) bez konieczności wychodzenia z domu. Nasza strona jest dedykowana dla 7 krajów w Europie i umożliwia wypłatę za sprzedawane banknoty w euro, funtach, dolarach oraz polskich złotych”.

Aby sprzedać stare lub uszkodzone pieniądze, wystarczy wejść na stronę internetową i dodać banknoty do wirtualnego portfela, aby otrzymać natychmiastową wycenę. W kolejnym kroku trzeba wydrukować formularz wymiany, a po jego wypełnieniu wysłać banknoty wraz formularzem za pośrednictwem kuriera na wskazany adres siedziby firmy. W ciągu kilku dni roboczych po dostarczeniu przesyłki klient otrzymuje zapłatę za sprzedawane banknoty na wskazany numer rachunku bankowego. Przy większych transakcjach istnieje możliwość pojawienia się w oddziale firmy w Warszawie, gdzie również otrzymamy natychmiastową zapłatę za wymieniane waluty. W przypadku dodatkowych pytań można skontaktować się z serwisem pod numerem telefonu +48 22 390 37 57.

Dzięki nowej usłudze nie musimy więc teraz, w dobie pandemii, wychodzić z domów. Możemy spokojnie i bezpiecznie sprzedać obiegowe, uszkodzone, oraz stare wycofane z obiegu banknoty za pośrednictwem kuriera.