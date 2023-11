Kryzys w UK Banki żywności w UK przygotowują się na „najgorszą zimę w historii”

Banki żywności przygotowują się na najgorszą w swojej historii zimę, w której wsparcia będzie potrzebować ponad 600 000 osób, jak ostrzega wiodąca organizacja charytatywna działająca w UK.

Organizacja Trussell Trust, która prowadzi ogólnokrajową sieć ponad 1000 banków żywności na terenie Wielkiej Brytanii, przewiduje, że tej zimy będzie musiała dostarczyć ponad milion paczek żywnościowych. Szykuje się zatem prawdziwy rekord. Będzie to bowiem największa liczba paczek żywnościowych, jaką kiedykolwiek dostarczono potrzebującym w miesiącach zimowych, od grudnia do lutego. W zeszłym roku Trussell Trust rozdało 904 000 paczek, co stanowiło jedną trzecią rekordowej liczby prawie 3 milionów „food parcels” wydanych w okresie grudzień-luty 2022, jak czytamy na łamach portalu „The Independent”.

Banki żywności z niepokojem oczekują zimy

Zeszłej zimy banki żywności funkcjonujące w tej sieci zapewniły pomoc żywnościową ponad 220 000 dzieciom oraz kolejnym 225 000, które po raz pierwszy musiały skorzystać z banku żywności. W tym roku liczba ta będzie (niestety!) jeszcze większa.

Natasha Copus, menadżerka w Southend Foodbank „z niepokojem” czeka na kolejne sześć miesięcy. – Nasze centra dystrybucyjne banków żywności dostrzegły w naszej społeczności niespotykany dotąd popyt na pomoc tego typu – komentowała. – Nie chcemy co zimę mówić, że sytuacja w bankach żywności się pogarsza, ale jednak tak właśnie jest – dodawała Emma Revie, dyrektor naczelna Trussell Trust, jak cytujemy za „The Independent”.

Coraz więcej ludzi w UK potrzebuje pomocy

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Trussell Trust, w chwili obecnej jedna na siedem osób w Wielkiej Brytanii ma problemy z kupnem jedzenia i zdarza się, że są po prostu głodne z powodu rosnących cen artykułów spożywczych.

Co więcej, jedna na cztery osoby, które zwróciły się o pomoc do banków żywności, stwierdziła, że doświadcza poważnej izolacji społecznej. W związku ze swoją sytuacją widuje się z rodziną, przyjaciółmi lub sąsiadami rzadziej niż raz w miesiącu.

– Banki żywności w naszej sieci zgłaszają bezprecedensowy popyt i rosnące obawy co do ich zdolności do radzenia sobie z tą sytuacją – komentuje Sabine Goodwin z Independent Food Aid Network. – Niestety, paczki żywnościowe to tylko „plaster”, tymczasowe rozwiązanie, tylko łagodzące problem ubóstwa – dodaje Goodwin, wzywając rząd do zapewnienia podwyższenia świadczeń zgodnie z inflacją.

