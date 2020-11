Bank of England "dodrukuje" 150 miliardów funtów, aby ratować brytyjską gospodarkę

Bank of England podjął jednogłośnie decyzję

Bank Anglii wprowadza wart 150 miliardów funtów pakiet stymulacyjny, który ma wspomóc angielską gospodarkę w obliczu drugiej fali koronawirusa i kolejnego lockdownu. Czy w UK czeka nas recesja?

Dziewięcioosobowy komitet Monetary Policy Committee odpowiedzialny za brytyjską politykę monetarną jednogłośnie podjął decyzję o zintensyfikowaniu programu skupowania obligacji ilościowych, aby złagodzić skutki gospodarcze wynikające z dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa na Wyspie i wprowadzenia ostrzejszych ograniczeń wynikających z drugiego lockdownu.

150 miliardów funtów na ratowanie brytyjskiej gospodarki

Bank of England podjął decyzję o "wpompowaniu" dodatkowych 150 miliardów funtów w brytyjską gospodarkę. Ekonomię na Wyspie czeka spowolnienie, ale oczekuje się, że uda się uniknąć kolejnej recesji. Według analiz banku centralnego Wielkiej Brytanii istnieje szansa, aby uniknąć najgorszego, ale ​​bezrobocie na Wyspie gwałtownie wzrośnie wraz z likwidacją rządowych programów wsparcia.

Podjęto również decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na rekordowo niskim poziomie wynoszącym zaledwie 0.1%. W założeniu taki ruch ma pomóc zarówno brytyjskim gospodarstwom domowym, jak i firmom oraz przedsiębiorcom w dostępie do "taniego pieniądza". Warto zaznaczyć, że obecne stopy procentowe są na najniższym poziomie w 326-letniej historii Banku Anglii.

Stopy procentowe pozostają na rekordowo niskim poziomie

Prognozy dla gospodarki na Wyspie nie są najlepsze. Ekonomia Wielkiej Brytanii nie powróci do rozmiarów sprzed epidemii koronawirusa aż do następnego roku, a w 2020 roku ma zmniejszyć się w sumie o 11 procent. Bezrobocie ma osiągnąć poziom 7,75% w połowie przyszłego roku, co byłoby najwyższym wskaźnikiem od 2013 roku. W trzech ostatnich miesiącach bieżącego roku gospodarka ma stracić kolejne 2%

Na czym będzie polegała operacja "dodrukowywania pieniędzy" w UK? Otóż Bank Anglii odpowiada za podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii i decyduje ile pieniądza krąży w całej gospodarce. Oznacza to, że BoE może wpuścić do tego obiegu "nowe pieniądze" poprzez zakup obligacji rządowych w procesie znanym jako luzowanie ilościowe (quantitative easing - QE).

QE jest czasami opisywane jako „drukowanie pieniędzy”, ale w rzeczywistości nie są tworzone żadne nowe fizyczne banknoty, a operacja ta polega na zakupie obligacji emitowanych przez rząd. Taka "inwestycja" musi zostać po pewnym czasie spłacona z pewnymi odsetkami.

