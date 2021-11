Bank Holidays z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku w UK. Jak mieć 10 dni wolnego, biorąc tylko 3 dni urlopu?

Jak zaplanować urlop, by z dwóch długich weekendów zrobić 10-dniowe wolne z jedynie trzema dniami urlopu?

Fot. Getty

Christmas i New Year’s Bank Holidays w UK za święta przypadające w weekend. Kiedy odbierzemy dni wolne od pracy z okazji Bożego Narodzenia 2021 i Nowego Roku 2022? Sprawdź, jak sprytnie zaplanować urlop, by mieć 10 dni wolnego, biorąc tylko 3 dni urlopu wypoczynkowego.

Boże Narodzenie 2021 oraz Nowy Rok 2022 przypadają akurat w weekend. Dla mieszkańców Wielkiej Brytanii oznacza to zastępcze dni wolne od pracy w tygodniu – Christmas Day Bank Holiday, Boxing Day Bank Holiday i New Year’s Day Bank Holiday. Kiedy w tym roku przypadają dni wolne od pracy z okazji świąt Bożego Narodzenia? Kiedy będzie wolne z okazji Nowego Roku?

Bank Holidays za Boże Narodzenie 2021 i Nowy Rok 2022 w UK

Według zasad obowiązujących pracodawców w Wielkiej Brytanii, jeśli święta takie jak Boże Narodzenie (pierwszy dzień świąt – 25 grudnia), Boxing Day (drugi dzień świąt – 26 grudnia) czy Nowy Rok (1 stycznia) przypadają w weekend, pracownik musi otrzymać zastępczy dzień wolny w ciągu tygodnia. W UK jest jednak pod tym względem inaczej niż w Polsce, ponieważ na Wyspach zastępczy dzień wolny ustalany jest odgórnie dla wszystkich przez władze państwowe. Kiedy zatem w tym roku odbierzemy wolne za Boże Narodzenie i Nowy Rok przypadające w weekend?

Zastępczy dzień wolny za Boże Narodzenie (sobota 25 grudnia 2021) przypada w poniedziałek 27 grudnia, natomiast Bank Holiday za Boxing Day (niedziela 26 grudnia 2021) przypada we wtorek 28 grudnia. Podobnie będzie tydzień później, gdy Bank Holiday za Nowy Rok (sobota 1 stycznia 2022) przypadnie na poniedziałek 3 stycznia 2022.

Jak zyskać 10 dni wolnego, biorąc tylko 3 dni urlopu?

Oznacza to, że tym roku – właśnie dzięki temu, że święta wypadają w weekend – będziemy mogli cieszyć się dwoma długimi weekendami pod rząd. Pierwszy weekend od 25 do 28 grudnia włącznie, a kolejny weekend od 1 stycznia do 3 stycznia włącznie.

Ponieważ będą to dwa długie weekendy bezpośrednio następujące po sobie, może pomyśleć o dłuższym wolnym – o ile ma się taką możliwość w pracy. Chcąc połączyć te dwa długie weekendy, należałoby wziąć urlop wypoczynkowy od 29 do 31 grudnia 2021 włącznie – otrzymamy wtedy 10-dniowe wolne z zaledwie trzema dniami urlopu.