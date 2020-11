Bank Holiday w UK. Oto 5 rzeczy, o których musi pamiętać każdy pracownik i pracodawca na Wyspach

Fot. Getty

Brytyjskie Bank Holidays wiążą się z określonymi prawami i obowiązkami, obejmującymi zarówno pracowników, jak i pracodawców. Przedstawiamy pięć najważniejszych rzeczy na temat Bank Holiday, o których dobrze jest pamiętać, pracując lub prowadząc firmę w UK.

Czy Bank Holiday są dniami ustawowo wolnymi od pracy? Czy pracownikom na furlough przysługuje normalne wynagrodzenie w Bank Holiday? Poniżej znadziejsz odpowiedzi na najważniejsze pytania, dotyczące uprawnień związanych z Bank Holidays w UK.

Bank Holiday w UK. Lista rzeczy, o których trzeba pamiętać

1. Bank Holiday nie jest ustawowym dniem wolnym od pracy

Pracownicy nie mają ustawowego prawa do wolnego od pracy w Bank Holiday. Dni wolne od pracy są uzależnione od warunków zapisanych w umowie o pracę. Oznacza to, że Bank Holidays mogą - ale nie muszą - stanowić dni wolnych od pracy dodatkowych w stosunku do ustawowego urlopu wypoczynkowego.

2. Praca w Bank Holiday nie uprawnia do dodatkowego wynagrodzenia

Pracownik pełniący obowiązki zawodowe w Bank Holiday nie ma ustawowego prawa do dodatkowego wynagrodzenia (na przykład podwójnego lub liczonego jako „półtorej stawki”). Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie zależy od warunków zapisanych w umowie o pracę.

3. Bank Holiday a furlough

Pracownicy przebywający na furlough otrzymują 80% normalnego wynagrodzenia. Jednak jeśli w czasie przymusowego urlopu będzie Bank Holiday, a w umowie o pracę zapisane jest, że Bank Holidays są dla pracownika dniami wolnymi od pracy, pracownik powinien za ten dzień otrzymać normalne wynagrodzenie, jakie dostałby za urlop (annual leave). Istnieje też możliwość zamiany Bank Holidays na dodatkowy urlop w późniejszym czasie. W przypadku, gdy w umowie o pracę Bank Holiday nie jest zaliczony do dni wolnych od pracy, pracownik na furlough otrzyma 80% wynagrodzenia.

4. Czy pracując w niepełnym wymiarze można mieć wolne w Bank Holiday?

Tak - tutaj jednak znów wszystko zależy od zapisów w umowie o pracę. Warto też pamiętać, że pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin ma prawo do równego traktowania (w tym do tych samych warunków dotyczących dni wolnych od pracy), czyli do bycia traktowanym tak samo, jak pracownicy zatrudnieni na porównywalnych stanowiskach, ale na pełny etat.

5. Czy można odmówić pracy w Bank Holiday ze względów religijnych?

Nie - jeśli w umowie o pracę dany Bank Holiday nie jest dniem wolnym od pracy, pracownik nie ma prawa odmówić pracy tego dnia. Nie stanowią tu wyjątku względy religijne. Jak jednak podkreśla „Personnel Today”, jeśli pracodawca będzie odmawiał religijnemu pracownikowi wzięcia urlopu w państwowo uznane święta religijne, może to pośrednio świadczyć o dyskryminacji religijnej.