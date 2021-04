Bank Holiday na zakończenie lockdownu. 21 czerwca, w poniedziałek mieszkańcy Anglii będą świętować

Mamy 1 kwietnia i do zakończenia lockdownu pozostały dokładnie 82 dni. Aby data 21 czerwca wzbudzała w mieszkańcach Anglii jeszcze więcej pozytywnych emocji, rząd postanowił uczynić z tego dnia gratisowy Bank Holiday, wtedy będzie mógł być absolutnie pewien, że na twarzach pod maseczkami zagości wreszcie uśmiech.

Poniedziałek 21 czerwca nie tylko wyznaczono jako datę wdrożenia ostatniej fazy wychodzenia z lockdownu, ale także - aby umożliwić mieszkańcom Anglii należyte powitanie wolności, na którą tak niemiłosiernie długo czekali – dodatkowego Bank Holiday, którego tak bardzo domagali się Brytyjczycy i uruchomili nawet kampanię w tej sprawie.

Bank Holiday na koniec lockdownu

Rządzący uznali, że z uwagi na to, iż 21 czerwca wypada właśnie w poniedziałek i większość dni ustawowo wolnych od pracy w UK także przypada zwykle na poniedziałki, ustanowienie Bank Holiday akurat tego dnia rozumie się niemal samo przez się. Był to ostateczny argument, który przekonał ministrów do poparcia tego pomysłu.

Głos w sprawie ustanowienia Bank Holiday na koniec lockdownu zabrali także ministrowie z najbliższego kręgu premiera, którzy z tęsknotą w głosie przyznali, że wraz z definitywnym zniesieniem wszystkich niemal restrykcji myślą o wyjeździe na zasłużone wakacje za granicę, co – jak dobrze wiemy – nie jest jeszcze możliwe i za co grożą kary w wysokości nawet 5000 funtów.

Mark Ferguson z ramienia Partii Konserwatywnej napomknął nawet, że sprzykrzyło mu się odwiedzanie swojego domku letniskowego w Kornwalii i chciałby już udać się do pięknej posiadłości w Hiszpanii, którą zakupił w styczniu ubiegłego roku, a do tej pory nie miał okazji skorzystać z wypoczynku w niej.

Z kolei jeden z doradców rządowych ds. zdrowotnych, który prosił, aby nie podawać jego nazwiska, powiedział, że nie może już doczekać się otwarcia klubów muzycznych w Londynie, chociaż zaznacza, że mogą być potrzebne wtedy certyfikaty immunologiczne lub negatywny wynik testu na Covid-19 zrobiony maksymalnie 72 dni przed pójściem do klubu, aby nie mieć problemów z ochroną przy wejściu.

Plotki o ślubie Borisa Johnsona

Pojawiły się także nieoficjalne pogłoski, że sam Boris Johnson na końcówkę czerwca planuje huczne wesele, jednak dzielnie i wytrwale czeka na poluzowanie przez siebie wszystkich restrykcji.

Przypomnijmy, że premier zaręczył się ze swoją partnerką Carrie Symonds zaledwie trzy miesiące przed wprowadzeniem pierwszego lockdownu i mając na uwadze dobro obywateli oraz bycie dla nich przykładem, postanowił poczekać ponad rok na to, aby móc wyprawić wesele, na które zamierza zaprosić także Davida Camerona z małżonką.