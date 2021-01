Bank Barclays podnosi opłaty za korzystanie z kart kredytowych

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy używają kart Barclaycard - już od jutra, od wtorku 26 stycznia 2021 roku opłaty za karty kredytowe pójdą w górę. O ile? Dlaczego? Oto wszystko, co musicie wiedzieć na ten temat!

Barclaycard zasygnalizował zmiany w swoich strukturach cenowych jeszcze w listopadzie 2020 roku, chociaż niektórzy jego klienci i pożyczkobiorcy mogli przegapić powiadomienie w tej sprawie, które pojawiło się w postaci aneksu do ich umowy. Co konkretnie się zmieni? Otóż zasadniczo czeka nas podniesienie minimalnej kwoty spłaty karty kredytowej w skali miesiąca. Dotkną one tych konsumentów, którzy zaczęli używać swoich kart w ostatniej dekadzie. Minimalna spłata dokonywana każdego miesiąca została obliczona jako najwyższa z 2,25% pełnego salda plus odsetki. Zatem, minimalna kwota spłaty będzie wynosiła 5 funtów, a do tej kwoty doliczone zostaną odsetki.

Masz kartę kredytową Barclaycard? Mamy dla ciebie złe wieści!

Nowe stawki spłat będą miały wpływ na tych, którzy używają kart Platinum, Initial, Freedom, Forward, Cashback, Littlewoods, Rewards i Hilton Honors. Z kolei ci, którzy w portfelu noszą Premier i Woolwich nie muszą się niczym martwić.

"Zwiększamy minimalne płatności dla niektórych z naszych klientów, aby pomóc im szybciej spłacić zadłużenie i zmniejszyć ogólne odsetki, które ponoszą z tego tytułu. Ten ruch ma sprawić, że żaden klient Barclaycard nie będzie miał trwałego zadłużenia, z którym nie będzie mógł sobie poradzić" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez przedstawiciela Barclaycard.

Od jutra idzie w górę stawka minimalnej kwoty spłaty karty kredytowej

Z kolei Sara Williams, która prowadzi blog Debt Camel, powiedziała, że ​​wyższa minimalna płatność może okazać się "paskudnym szokiem" dla wielu klientów. Zwraca on uwagę, że styczeń jest zawsze trudnym momentem dla większości ludzi. Po świętach nierzadko ich konta świecą pustkami i zwiększenie miesięcznych obciążeń może być dla nich ciężkie.

