PILNE: Bank Anglii podniósł stopy procentowe do najwyższego poziomu od 2008 roku

Nastąpiło kolejne podniesienie stóp procentowych przez Bank Anglii, co automatycznie zwiększyło koszty kredytu do najwyższego poziomu od kwietnia 2008 roku.

Bank Anglii podejmuje wysiłki w celu kontrolowania inflacji i po raz kolejny zdecydował się podnieść stopy procentowe, co stawia w coraz bardziej dramatycznej sytuacji osoby posiadające kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu.





Podwyżka stóp procentowych

W czwartek Komitet Polityki Pieniężnej Banku Anglii podniósł stopy procentowe po raz 13. z rzędu do najwyższego poziomu od kwietnia 2008 roku. Stopy procentowe wzrosły o pół punktu procentowego do 5 proc. Podwyżka ta nie była zaskoczeniem po tym, jak w środę poinformowano, że inflacja w maju pozostała na niezmienionym poziomie 8,7 proc., mimo że wcześniej liczono na spadek do 8,4 proc.

Będzie pomoc dla kredytobiorców?

Dalszy wzrost stóp procentowych wywiera coraz większą presję na rząd w sprawie pomocy kredytobiorcom, którzy znajdują się w coraz trudniejszym położeniu i będą musieli sprostać kolejnemu wzrostowi rat.

Koszty kredytów w Wielkiej Brytanii rosną już od dłuższego czasu, odkąd Bank Anglii po raz pierwszy zaczął podnosić stopy procentowe z rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. w grudniu 2021 r.

Przyczyny wzrostu stóp procentowych

Podnosząc stopy procentowe Bank Anglii podał powody podjęcia takiej decyzji. Komitet Polityki Pieniężnej (Monetary Policy Committee – MPC) twierdzi, że inflacja w branzy usług pozostaje niezmiennie wysoka, a płace w maju wzrosły szybciej niż przewidywano.

W liście do kanclerza skarbu, Jeremy’ego Hunta, prezes Banku Anglii, Andrew Bailey poinformował, że ogólna inflacja ma nadal „znacząco” spaść w ciągu roku, gdyż ceny energii spadają, co z kolei miałoby pociągnąć za sobą spadek stóp procentowych. Niestety nie jest pewne, że tak się faktycznie stanie, gdyż dochodzą do tego również inne czynniki.

Istotną kwestią, która nie poprawia sytuacji związanej z inflacją utrzymującą się na uparcie wysokim poziomie, jest fakt, że coraz więcej osób posiadających kredyty hipoteczne ma je na stałym oprocentowaniu. To z kolei ma wpływ na fakt, że podwyżki stóp procentowych (mające zapobiec większemu wydawaniu pieniędzy przez konsumentów) nie spełniają swojego zadania w takim stopniu, w jakim powinny, dlatego, że nie są odczuwane przez wszystkich kredytobiorców, tylko tę część, która jest na zmiennym oprocentowaniu.

Istnieje zatem ryzyko, że stopy procentowe będą musiały wzrosnąć po raz kolejny, a jak zauważył think tank Institute for Fiscal Studies, ciężar bólu związanego z niesłabnącą inflacją ponosi nieproporcjonalnie 1-2 miliony młodych właścicieli domów.

Na co przełoży się 5-procentowy wzrost?

Podwyżka stóp procentowych o 5 proc. oznacza, że osoby korzystające z typowego kredytu hipotecznego będą płacić około 47 funtów więcej miesięcznie. Ośmiu na dziesięciu kredytobiorców posiada kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu, więc ich miesięczne płatności nie ulegną natychmiastowej zmianie.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Poszukiwana rodzina z dwójką dzieci, która uciekła z restauracji bez zapłacenia rachunku [wideo]

Pasażerowie Ryanaira skarżą się, że utknęli na lotnisku na 24 godziny "bez jedzenia i wody"

Ostrzeżenie przed popularnym antybiotykiem. Skutkiem ubocznym – samobójstwo

Brytyjczycy będą mieli pierwszeństwo do mieszkań socjalnych i otrzymają „priorytet przed migrantami”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!