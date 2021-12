Bank Anglii planuje złagodzić wymagania dla osób starających się o kredyt hipoteczny

Na co mogą liczyć kredytobiorcy?

Jakie zmiany szykuje Bank of England?

Bank of England ogłosił plany złagodzenia zasad związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych. W założeniach taki ruch ma pomóc tysiącom "first time buyers" w wejściu na "drabinę nieruchomości" w UK.

Jak czytamy na łamach "The Guardian", Bank Anglii zamierza znieść wymóg, który zmusza kredytobiorców, aby mogli finansowo poradzić sobie w sytuacji, w której stopy procentowe zostaną podniesione o trzy procent, w wyniku czego ich miesięczna rata kredytu wzrośnie. Według brytyjskich mediów zniesienie tego wymogu może pomóc nawet 1% najemców w Wielkiej Brytanii – to około 50 000 osób – którzy obecnie nie są w stanie go spełnić. Dalsze 6% kredytobiorców hipotecznych – około 35 000 osób – również byłoby w stanie uzyskać większy kredyt, gdyby nie obowiązywała ta właśnie zasada.

Nie można zapominać o okolicznościach, w których te zmiany mają zostać wprowadzone. W chwili obecnej mamy do czynienia z boomem na rynku nieruchomości. Według przedstawicieli Banku Anglii inne regulacje wystarczająco zabezpieczają przed nadmiernym ryzykiem na rynku kredytów hipotecznych. Mowa tu o zasadzie dotyczącej ograniczenia wysokość kredytu do 4,5-krotności dochodu kredytobiorcy oraz o oddzielnych kryteriach w tym zakresie ustalonych przez Financial Conduct Authority.

Decyzja w tej sprawie jeszcze nie jest przesądzona. Bank Anglii zapowiedział, że kwestia ta zostanie podniesiona w pierwszej połowie przyszłego roku w ramach przeglądu środków wprowadzonych po raz pierwszy w 2014 roku po kryzysie finansowym z 2008 roku. W swoich założeniach miały one na celu ograniczenie podejmowania nadmiernego ryzyka przez głównych pożyczkodawców.

Na co mogą liczyć kredytobiorcy?

Prezes Bank of England Andrew Bailey powiedział, że zniesienie tego wymogu nie powinno być postrzegane jako złagodzenie standardów kredytowych. "Dysponują obecnie danymi sprzed około siedmiu lat, jesteśmy w stanie wydać znacznie bardziej merytoryczny osąd w tej kwestii" - komentował cytowany przez "Guardiana". Rruch ten nie należy traktować w kategoriach "rozluźnienia" zasad obowiązujących, ale raczej jako polepszenie ich skuteczności.