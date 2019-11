Bank Anglii ostrzega, że umowa brexitowa Johnsona będzie gorsza dla krajowej gospodarki od umowy Theresy May. Przewidywany jest spadek wartości funta

Komisja Polityki Monetarnej przewiduje spadek wartości funta do 2022 roku.

Według banku umowa brexitowa Borisa Johnsona jest mniej korzystna pod względem ekonomicznym niż umowa Theresy May.

Szef Banku Anglii obniżył prognozy dotyczące wzrostu ekonomicznego Wielkiej Brytanii i obwinił za to niekorzystną jego zdaniem umowę brexitową Borisa Johnsona. Z kolei Komisja Polityki Monetarnej przewiduje spadek wartości funta o około 1 proc. do końca 2022 roku (w porównaniu z prognozami sierpniowymi).

Na czwartkowej konferencji prasowej szef Banku Anglii, Mark Carney poinformował o pozostawieniu głównej stopy procentowej na poziomie 0,75 proc. i powiedział:

- Podczas gdy nieustannie zmieniają się informacje dotyczące perspektyw politycznych i gospodarczych, ważne jest spojrzenie z dystansu, aby zobaczyć większy obraz. Globalnie, ten większy obraz pociemniał.

Przeczytaj też: Michel Barnier: Do tej pory nikt nie wyjaśnił mi korzyści płynących z Brexitu. Nawet Nigel Farage

Zgodnie z najnowszymi prognozami Komisji Polityki Monetarnej (Monetary Policy Committee – MPC) wartość funta może spaść do końca 2022 roku o około 1 proc.

Ponadto Bank Anglii stwierdził, że umowa brexitowa Borisa Johnsona wprawdzie oddaliła ryzyko twardego Brexitu, jednak samo porozumienie, które zakłada wprowadzenie kontroli celnych i barier regulacyjnych wpłynie na osłabienie krajowego handlu, co (przy uwzględnieniu osłabienia tempa światowego wzrostu ekonomicznego) przyczyni się do spadku gospodarczego w Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj koniecznie: Od 2017 r. UK jest jedną z najgorzej rozwijających się gospodarek pośród państw rozwiniętych

Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której Bank of England ocenił przypuszczalny wpływ warunków zawartych w konkretnej umowie brexitowej na wzrost gospodarczy kraju. Zgodnie z oceną banku porozumienie zawarte przez Borisa Johnsona jest mniej korzystne dla brytyjskiej ekonomii niż wcześniejsza umowa wynegocjowana przez Theresę May.