Praca i finanse Bądź z bliskimi w Święta Bożego Narodzenia. Wyślij pieniądze tanio i wygodnie

Artykuł powstał we współpracy z naszym partnerem

Święta Bożego Narodzenia to ten magiczny czas, w trakcie którego najbardziej w ciągu roku chcemy być z naszymi bliskimi. Jednak żyjąc na emigracji możliwość dzielenia świątecznych chwil z ukochanymi osobami nie zawsze jest możliwa. Na szczęście mamy pewne sposoby na to, by skrócić dzielący nas dystans i nieco złagodzić bolesną rozłąkę.

Czas z bliskimi to podstawa udanych Świąt Bożego Narodzenia

Każdego roku dziesiątki tysięcy Polaków podróżują nad Wisłę, by zobaczyć się z rodziną i przyjaciółmi. Polacy szczególnie chętnie jeżdżą do kraju na Święta Bożego Narodzenia, ale z uwagi na wysokie koszty paliwa oraz drogie wówczas loty, nie zawsze mogą sobie na to pozwolić. Nie zmienia to jednak faktu, że w okresie świątecznym Polacy nadal chcą być jak najbliżej swojego domu i bliskich.

Jak to zrobić? To proste i zapewne praktykowane przez większość emigrantów. Do dyspozycji Polaków za granicą są wszelakie komunikatory internetowe, które pozwalają w czasie rzeczywistym połączyć się z domem. Przy założeniu, że dysponujemy telefonem z aparatem lub komputerem z wbudowaną kamerą, a także stabilnym łączem internetowym, bycie z bliskimi w trakcie świątecznych uroczystości jest już w dzisiejszych czasach nie tylko możliwe, ale i bardzo wygodne.

W te święta bądź z bliskimi. Wyślij pieniądze nad Wisłę tanio i wygodnie

Dla wielu Polaków żyjących za granicą możliwość finansowego wspierania rodziny, która została w kraju, stanowi dowód ich miłości i tęsknoty. Dla wielu też możliwość taniego i wygodnego przesłania pieniędzy bliskim z okazji Świąt Bożego Narodzenia jest istotnym elementem tradycji.

Jednym z serwisów specjalizujących się w międzynarodowych przelewach jest XE. Platforma oferuje możliwość przesyłania pieniędzy na zagraniczne konta bankowe bez wychodzenia z domu. A do tego cała procedura jest łatwa, bezpieczna i nie zawiera ukrytych opłat.

XE oferuje wysyłkę pieniędzy do ponad 200 państw i w ponad 100 walutach. Większość przelewów jest realizowana w ciągu jednego dnia roboczego. Za przelew z XE można zapłacić na kilka sposobów: