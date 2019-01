Badanie oddechu zrewolucjonizuje walkę z rakiem? Brytyjczycy rozpoczynają testy

Fot. Getty

Addenbrooke’s Hospital w Cambridge rozpoczyna testy nowego urządzenia, które ma zrewolucjonizować diagnostykę onkologiczną i walkę z rakiem. Brytyjscy lekarze mają nadzieję, że już wkrótce wczesne wykrywanie raka umożliwi zwykłe badanie oddechu.

Breath Biopsy, bo tak nazywa się urządzenie, ma za zadanie wykrywać znamiona raka w cząsteczkach powietrza wydychanego przez pacjentów. Jeśli urządzenie okaże się wystarczająco czułe, to może zrewolucjonizować diagnostykę onkologiczną i oszczędzić ludziom wielu inwazyjnych, częstokroć bardzo bolesnych badań. - Musimy pilnie opracować nowe narzędzia, takie jak ten test na oddech, które pozwoliłyby wcześniej wykrywać i diagnozować raka, dając pacjentom większą szansę na przeżycie choroby. Za pomocą tego badania klinicznego mamy nadzieję znaleźć w oddechu znamiona potrzebne do wczesnego wykrywania raka. To następny, kluczowy krok w rozwoju technologii – powiedziała profesor Rebecca Fitzgerald z Cancer Research UK Cambridge Centre.

W testach, które właśnie rozpoczynają się w szpitalu Addenbrooke’s Hospital w Cambridge i które potrwają 2 lata, weźmie udział 1500 osób – zarówno zdrowych, jak i zmagających się już z nowotworami. Jako pierwsi badania oddechu przejdą pacjenci z podejrzeniem raka przełyku lub żołądka, natomiast w dalszej kolejności testom poddane zostaną także osoby chorujące na raka prostaty, nerek, pęcherza moczowego, wątroby i trzustki.

- Rośnie potencjał badań diagnostycznych opartych na oddechu, które wraz z badaniami krwi i moczu mogą pomóc lekarzom wykrywać i leczyć chorobę. Dostarczenie zupełnie nieinwazyjnego „skanu” całego ciała ma wielką moc oddziaływania, a może ono zredukować szkody wywołane bardziej inwazyjnymi testami, których pacjenci nie potrzebują – zaznaczył Billy Boyle, dyrektor generalny Owlstone Medical. - Nasza technologia okazała się niezwykle skuteczna w wyłapywaniu lotnych związków organicznych w oddechu, a my jesteśmy dumni z tego, że pracujemy z Cancer Research UK, ponieważ zamierzamy zastosować ją w niezwykle ważnym obszarze wykrywania wczesnych stadiów różnych rodzajów nowotworów u pacjentów – dodał.

