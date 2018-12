Baba Vanga – Co bułgarska mistyczka przepowiedziała na 2019 r.?

Fot. YouTube

Baba Vanga nie bez powodu nazywana jest „Nostradamusem z Bałkan” - w końcu przewidziała nie tylko atak na wieże World Trade Center i zatonięcie okrętu podwodnego „Kursk”, ale także Brexit i... narodziny ISIS. Co przewidziała na 2019 r.? Cóż, nic dobrego...

Niewidoma jasnowidzka, która zmarła ponad 20 lat temu, nadal nie przestaje zaskakiwać. Choć wydawało się, że przepowiednie Baby Vangi zakończą się na zatonięciu okrętu „Kursk” w 2000 r. i na ataku na nowojorskie wieże World Trade Center w 2001 r., a większość ludzi przypisze je zwykłemu przypadkowi, to nic podobnego się nie stało. W kolejnych latach sprawdziły się przepowiednie bułgarskiej mistyczki chociażby co do wystąpienia potężnego tsunami w 2004 r. w Azji, nadejścia Brexitu (Vanga miała raz powiedzieć, że „Europa przestanie istnieć”) i pojawienia się radykalnego ugrupowania terrorystycznego ISIS.

Co zatem Baba Vanga przewidziała na 2019 r.? Przede wszystkim bułgarska mistyczka zapowiedziała wystąpienie w Europie krachu gospodarczego, który przy wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, powszechnym wzroście antyunijnych nastrojów w krajach Wspólnoty, obecnym kryzysie we Francji związanym z protestami „żółtych kamizelek” oraz kryzysem wokół włoskiego budżetu (Rzym nie chce zredukować zadłużenia sięgającego 131 proc. PKB) wydaje się bardziej niż prawdopodobny.

Kolejne dwie przepowiednie Baby Vangi na 2019 r. dotyczą przywódców dwóch światowych mocarstw – Władimira Putina i Donalda Trumpa. Władimir Putin ma się stać obiektem zamachu, a na życie rosyjskiego prezydenta ma się targnąć jeden z jego ochroniarzy. Tymczasem Donalda Trumpa ma dopaść choroba o trudnym do stwierdzenia podłożu, która ma u niego doprowadzić do częściowego uszkodzenia mózgu i która ma go pozbawić słuchu.

To jednak jeszcze nie koniec – według Baby Vangi w 2019 r. dojdzie do dwóch poważnych katastrof naturalnych. W wybrzeża państw Azji, wschodniej lub południowo – wschodniej, ponownie uderzy potężne tsunami – podobne do tego, które spustoszyło tereny nadmorskie Indonezji, Sri Lanki, Indii i Tajlandii w 2004 r. Z kolei w terytorium Rosji ma uderzyć meteoryt, który ma doprowadzić do ogromnej eksplozji i spustoszyć wszystko, co znajduje się wokół w promieniu nawet kilkuset kilometrów.

