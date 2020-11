Zdecydowana większość mieszkańców Anglii popiera drugi lockdown. Zobacz najnowszy sondaż YouGov

Fot. Getty

U progu drugiego lockdownu, YouGov przeprowadził badanie opinii wśród mieszkańców Anglii. Jak się okazuje, zdecydowana większość osób popiera decyzję rządu Borisa Johnsona o zaostrzeniu restrykcji w całym kraju na miesiąc.

Po ogłoszeniu przez premiera UK drugiego lockdownu w Anglii (lockdownu podobnego do tego, który wprowadzono w marcu tego roku na początku pandemii), YouGov przeprowadził sondaż wśród mieszkańców, pytając o ich stosunek wobec decyzji rządu.

Mieszkańcy Anglii popierają drugi lockdown

Poparcie dla gabinetu premiera okazało się bardzo wysokie. Niemal trzy czwarte (72%) mieszkańców Anglii opowiada się za wprowadzeniem drugiego lockdownu. Wśród tej grupy osób 42% określiło swoje poparcie jako „zdecydowane”. Sprzeciw wobec zaostrzenia restrykcji w całej Anglii wyraziło 23% mieszkańców. Pozostałe 5% badanych nie miało wyraźnie określonego stosunku wobec decyzji o wprowadzeniu drugiego lockdownu.

Pomimo wciąż zdecydowanego poparcia dla lockdownu, w porównaniu z sytuacją z marca tego roku poparcie to wyraźnie spadło. Pierwszy lockdown popierało bowiem aż 93% mieszkańców Anglii, czyli o 21% więcej niż obecnie. W marcu wśród osób popierających lockdown aż 76% badanych stwierdziło, że decyzję rządu popiera „zdecydowanie”. Jedynie 3% respondentów było przeciwko wprowadzeniu restrykcji. Widzimy zatem, że sprzeciw wobec ogólnokrajowego lockdownu wzrósł aż o 20%.

Spadek poparcia nastąpił najbardziej wśród osób młodych. W grupie wiekowej 18-24 lata w marcu poparcie dla ogólnokrajowego lockdownu wynosiło 88%, natomiast obecnie spadło do 59%. Ponadto, niemal co trzecia (32%) osoba młoda jest przeciwna zaostrzeniu restrykcji. W grupie wiekowej 25-49 lat w marcu lockdown popierało 90% badanych, a obecnie jest to o 20% mniej, czyli 70%. Z kolei w grupie badanej 65+ lat w marcu lockdown popiera 98% badanych, a obecnie popiera go 77%.