Aż 60 porc. Polaków w UK chce zostać na Wyspach i nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych działań w związku z Brexitem

Z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez NBP, która została opublikowana w bilansie płatniczym za IV. kwartał 2018 roku, wynika, że 60 proc. Polaków mieszkających w UK "nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych działań" w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE.

Badanie przeprowadzone przez NBP w grudniu 2018 roku pokazuje, że większość Polaków mieszkających na Wyspach jest zainteresowanych pozostaniem w Wielkiej Brytanii, 29 proc. z nich ma już status rezydenta, a 47 proc. chce się o niego starać w przyszłości.

Setki tysięcy imigrantów z UE chce pozostać w Wielkiej Brytanii po Brexicie

60 proc. badanych opowiedziało się jasno za tym, że „nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych działań w związku z Brexitem”, które wiązałyby się z powrotem do Polski, czy też udaniem się na dalszą emigrację.

Ponadto w przypadku 84 proc. badanych Brexit nie wpływa na ich decyzję o długości pozostawania za granicą. Zmniejsza się także liczba imigrantów, którzy uważają, że pracują poniżej swoich kwalifikacji na Wyspach – w 2014 roku takiego zdania było 53 proc. a w 2018 roku tylko 31 proc.

Z kolei z danych zgromadzonych przez stronę brytyjską dotyczących aplikacji o status osoby osiedlonej wynika, że wnioski złożyło już ponad 430 000 obywateli UE. Zgodnie z informacjami podanymi przez Home Office, w ciągu zalewie 2 tygodni od uruchomienia systemu EU Settlement Scheme do ministerstwa wpłynęło aż 200 aplikacji o status osoby osiedlonej. Przy doliczeniu do tej liczby także wniosków, które wpłynęły do Home Office w czasie programu pilotażowego, suma ta zwiększyła się do 430 000 aplikacji.

Odnotowano jedynie zmniejszenie zainteresowania Wielką Brytanią u potencjalnych przyjezdnych. Dane ONS pokazują spadek liczby imigrantów z UE decydujących się na wyjazd na Wyspy z zamiarem pozostania. Największy spadek zainteresowanych odnotowano wśród imigrantów pochodzących z Europy Centralnej i Wschodniej.

Zgodnie z raportem opublikowanym pod koniec lutego przez Office for National Satistics saldo migracji w przypadku imigrantów z Europy Centralnej i Wschodniej spadło do najniższego poziomu od 2009 roku.

