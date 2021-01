Aż 1 na 3 osoby nie mogła zapłacić gotówką w UK w trakcie pandemii

Fot. Getty

Najnowszy sondaż Which? pokazał, że aż 1 na 3 osoby spotkała się ostatnio w UK z sytuacją, w której nie mogła zapłacić gotówką. A prognozy ekspertów pokazują, że z końcem 2021 r. wykorzystanie gotówki spadnie o połowę w porównaniu do czasów sprzed pandemii.



Czy w najbliższym czasie czeka nas całkowite odejście od gotówki? Raczej nie, ale prognozy pokazują, że coraz więcej sprzedawców (z różnych branży) coraz bardziej niechętnie przyjmuje płatności gotówką. Trwająca od roku pandemia sprawiła, że banknoty i monety zaczęły być traktowane jako potencjalne źródło zakażenia koronawirusem, w związku z czym (zwłaszcza wiosną zeszłego roku) powszechny był trend, żeby jak najczęściej dokonywać płatności kartą lub telefonem. I choć Bank of England zapewnił niedawno, że jednak ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2 poprzez dotykanie banknotówi monet jest bardzo niewielkie, to presja na dokonywanie płatności bezdotykowych pozostała.

Trudności z płatnościami gotówką

Z badania przeprowadzonego przez Which? wynika, że od początku wybuchu pandemii ponad 30 proc. ankietowanych doświadczyło sytuacji, w której odmówiono im płatności gotówką. Wśród sprzedawców, którzy życzyli sobie dokonywania płatności kartą lub telefonem, aż 28 proc. stanowili właściciele sklepów spożywczych. Poza tym bezgotówkowe formy płatności preferowane były także w licznych restauracjach i, co nieco zaskakujące, w środkach transportu publicznego. Relacje niektórych ankietowanych pokazały ponadto, jak niebezpieczna może być odmowa płatności gotówką. Dla przykładu powiedzmy, że jeden respondent, będący cukrzykiem, nie był w stanie zapłacić gotówką w aż dwóch restauracjach (udało mu się to dopiero w KFC), co stanowiło potencjalne zagrożenie dla jego zdrowia i życia.

Ludzie chcą gotówki

Choć sprzedawcy coraz częściej wymagają płatności elektronicznych, to ludzie, jak wynika z ankiety Which? wciąż polegają na gotówce. 1 na 20 respondentów stwierdził, że korzysta tylko z gotówki, 1 na 7 – że bez gotówki byłoby mu ciężko, a 2 na 5 osób – że gotówkę postrzegają jako niezbędne wsparcie.