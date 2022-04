Awaria WhatsApp. Tysiące brytyjskich użytkowników miało problemy z wysyłaniem wiadomości

Fot. Getty

W czwartek wieczorem doszło do awarii WhatsApp w Wielkiej Brytanii i na świecie. Tysiące użytkowników popularnego komunikatora zgłaszało poważne problemy z przesyłaniem wiadomości.

Na całym świecie tysiące użytkowników WhatsApp zgłaszało problemy z korzystaniem z jednego z najpopularniejszych komunikatorów mobilnych. Najbardziej poszkodowani okazali się użytkownicy z UK.

Downdetector, witryna monitorująca między innymi funkcjonowanie aplikacji mobilnych, do godziny 22 w czwartek wieczorem zarejestrowała aż 41 095 zgłoszeń dotyczących awarii WhatsApp, podaje portal Metro. Z danych wynika, że problemy z aplikacją zaczęły się około godziny 21, a awaria miała zasięg globalny, choć najbardziej dotknięci byli brytyjscy użytkownicy z Londynu, Manchesteru i Birmingham.

Na Twitterze WhatsApp opublikowano komunikat, w którym potwierdzono, że pojawiły się problemy z korzystaniem z aplikacji i że specjaliści pracują nad usunięciem zakłóceń. W poście napisano: „Możesz mieć obecnie problemy z używaniem WhatsApp. Jesteśmy tego świadomi i pracujemy nad tym, aby wszystko znów działało płynnie. Będziemy Cię informować na bieżąco, a tymczasem dziękujemy za cierpliwość”.

W mediach społecznościowych wiele osób wyrażało irytację związaną z problemami z aplikacją. Na szczęście jednak awaria została naprawiona jeszcze tego samego wieczoru. Około godziny 22:45 na Twitterze WhatsApp poinformował, że usterka techniczna została pomyślnie naprawiona: „Jesteśmy z powrotem. Miłych rozmów”.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.