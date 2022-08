Awaria w Eurotunelu: Setki pasażerów uwięzionych pod morzem musiało przejść na piechotę przez tunel awaryjny [wideo]

Podróżni przejeżdżający przez Eurotunel zostali niespodziewanie uwięzieni pod ziemią na pięć godzin z powodu awarii pociągu. Setki osób musiały opuścić pociąg i przejść przez tunel awaryjny pod morzem.

Podróżni zostali unieruchomieni w Eurotunelu na prawie pięć godzin na poziomie podmorskim po tym, jak ich pociąg zepsuł się pod kanałem La Manche. Setki osób musiało przejść tunelem awaryjnym, część wpadła w panikę.

Awaria pociągu w Eurotunelu

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym wieczorem, wtedy miała miejsce awaria pociągu. Podróżni podzielili się swoimi doświadczeniami w mediach społecznościowych nagrywając filmy pokazujące ludzi przechodzących przez awaryjny tunel wzdłuż 50-kilometrowej trasy kolejowej między Francją a Wielką Brytanią.

Niektórzy z pasażerów nieśli walizki i szli z psami przez tunel, a podróżni po stronie Calais zostali wezwani do trzymania się z daleka od terminalu do 6 rano w środę, co doprowadziło do dużych kolejek.

Podróżny z ewakuowanego pociągu, Michael z Cranbrook w hrabstwie Kent powiedział PA:

- Wjechaliśmy na przejście o 15:50, około 10 minut po światłach pociąg się zatrzymał. Powiedziano nam, że muszą zbadać problem z kołami. Zajęło im to około półtorej godziny i oczywiście niczego nie znaleźli. Po dalszym oczekiwaniu opuściliśmy pociąg i udaliśmy się do tunelu awaryjnego. Potem szliśmy około 10 minut do pociągu znajdującego się przed zepsutym pociągiem. Wtedy pociąg się zatrzymał, bo nie mógł uzyskać przyczepności, najprawdopodobniej dlatego, że był długi i nie miał obciążenia.

Jak się okazało, mężczyzna przybył do Folkestone dopiero po sześciu godzinach.

Z kolei 37-letnia Sarah z Birmingham, która była w trakcie powrotu do domu z rodzinnych wakacji we Francji, powiedziała:

- Tunel serwisowy był przerażający, to było jak film katastroficzny. Po prostu wchodziłeś w otchłań nie wiedząc, co się dzieje. Wszyscy musieliśmy stać pod wodą w tej wielkiej kolejce. W tunelu płakała kobieta, inna, która podróżowała samotnie, miała atak paniki. Oczekiwali, że naprawdę starsi ludzie przejdą milę środkiem tunelu pod morzem.

Według relacji kobiety, Border Force poinformowało pasażerów, że tunel był ewakuowany tylko raz wciągu ostatnich 17 lat.

Inny pasażer, który także został ewakuowany z pociągu, ale nie chciał podać swojego imienia, powiedział, że po dotarciu do Anglii, nastąpił ciąg dalszy chaosu:

- Utknęliśmy tam na co najmniej pięć godzin. Jeśli mam mieć pretensje, to o to, że wiedzieli, że do Folkestone przyjeżdża kilkaset osób, które nie jadły od pięciu, sześciu lub więcej godzin i nie było tu dla nas absolutnie nic. Tylko ogromne kolejki do Burger Kinga.

@y_leriche@bbcnews faults happen—I get that—but how you’ve responded, particularly at Folkestone, when you’ve known for FIVE hours that hungry, tired people were coming—is unforgivable. The best you can do is an hour long queue for a Burger King? pic.twitter.com/DuIk9IDniT — James Hamilton (@underemployed) August 23, 2022

Oświadczenie rzecznika Eurotunelu

W oświadczeniu rzecznik Eurotunnel Le Shuttle podał: „Pociąg zepsuł się w tunelu i jesteśmy w trakcie przenoszenia klientów do oddzielnego pasażerskiego transportu wahadłowego przez tunel serwisowy, aby mogli wrócić do naszego terminalu w Folkestone. Bardzo przepraszamy za tę niedogodność”.

