Awaria samolotu na lotnisku Heathrow! Nie wytrzymało przednie podwozie

Fot. YouTube

Do zupełnie niespodziewanej sytuacji doszło dziś na lotnisku Heathrow w Londynie. W samolocie Boeing 787-8 linii British Airways awarii uległo przednie podwozie, wskutek czego maszyna "zaryła" dziobem w asfalt.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie stało się dziś z samolotem Boeing 787-8 linii British Airways, ale awarii uległo podwozie umieszczone na dziobie samolotu. Do incydentu doszło w momencie, gdy maszyna spokojnie stała w wyznaczonym miejscu na jednym z terminali lotniska, a na jej pokładzie nie było żadnych pasażerów. "Samolot frachtowy został uszkodzony podczas postoju na lotnisku. Jako że jest to samolot wyłącznie transportowy, to na pokładzie nie było pasażerów. Bezpieczeństwo jest zawsze naszym najwyższym priorytetem i teraz przyglądamy się tej sprawie” - poinformował rzecznik brytyjskich linii lotniczych.

Lotnisko Heathrow po incydencie

Jak poinformowały władze lotniska Heathrow, awaria przedniego podwozia samolotu Boeing 787-8 nie wpłynęła na ruch w porcie lotniczym. Po incydencie szybko zareagowały także służby, a maszynę otoczyły wozy strażackie, służby porządkowe, wozy policyjne i karetka pogotowia. Wiadomo już jest, że na skutek przewrócenia się samolotu uszkodzony został jego dziób. Ale stopień zniszczeń będzie można ocenić dopiero po podniesieniu przedniej części samolotu i osadzeniu jej na stabilnym podwoziu.