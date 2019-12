Autokar National Express i samochód osobowy stanęły w ogniu po tragicznym wypadku w Londynie!

Fot. Getty

Do tragicznego wypadku doszło dziś nad ranem w południowym Londynie, gdzie autokar National Express zderzył się z samochodem osobowym Zipcar. Oba pojazdy stanęły w płomieniach, a na skutek wypadku jedna osoba straciła życie.

Do fatalnej w skutkach kolizji doszło ok. godz. 4:30 rano na drodze Queenstown ( Battersea) w południowym Londynie. Z niewiadomych jeszcze powodów autokar National Express, jadący z lotniska Gatwick Airport na dworzec London Victoria, zderzył się z samochodem zarejestrowanym w systemie Zipcar, czyli w amerykańskim serwisie oferującym wspólne użytkowanie samochodów osobowych. Na miejscu zginęła pasażerka samochodu osobowego, a kobieta kierująca autem trafiła w stanie krytycznym do szpitala. Pomocy medycznej potrzebował także jeden z pasażerów autokaru, a innemu jeszcze pasażerowi służby musiały podać środki uspokajające.

Queenstown Road is blocked in both directions between Queens Circus and Chelsea Bridge due to a collision and subsequent vehicle fire.