Autobus piętrowy wjechał z impetem w sklep w Londynie. Jedna osoba trafiła do szpitala [wideo]

Na dramatycznym nagraniu wideo możemy zobaczyć moment, w którym piętrowy autobus uderza w sklep na King’s Road w Chelsea, w zachodnim Londynie. W wyniku wypadku jedna osoba trafiła do szpitala z obrażeniami.

Policja została wezwana w środę po południu do wypadku w Chelsea w zachodnim Londynie. Na zdjęciach z miejsca zdarzenia widać piętrowy autobus, który uderzył we front sklepu rowerowego na skrzyżowaniu King’s Road i Beaufort Street.







Lunchtime dramas and this time a bus crashing in to a shop in Beaufort Street chelsea by king’s Road !!!

No injuries wow !!!#BusAccident#Chelsea#kingsroad#pintgivingpic.twitter.com/QFX4uDgqOL — PintGiving (@PintGiving) April 5, 2023

Autobus piętrowy wjechał w sklep

Rzecznik Met Police powiedział:

- Funkcjonariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia o godzinie 15:08 w środę, 5 kwietnia na skrzyżowanie King’s Road z Beaufort Street, SW10. Autobus linii 19 uderzył w budynek. Lokalne drogi zostały zamknięte na czas udzielania pomocy przez służby ratunkowe.

Straż pożarna, która przybyła na miejsce wypadku, poinformowała, że „jedna osoba została zabrana do szpitala przez załogę London Ambulance Service” i był to kierowca autobusu.

- Nie ma doniesień o żadnej osobie zakleszczonej w pojeździe, ani obrażeniach innych ludzi – dodano.

Policja poinformowała, że obrażenia kierowcy autobusu, który został zabrany do szpitala, nie zagrażają życiu.

Straż pożarna napisała na Twitterze około godziny 16:15: „W okolicy panuje duży ruch, a drogi są zamknięte, ponieważ trwają prace mające na celu zabezpieczenie miejsca zdarzenia”.

Horrible looking accident in Kings Road - how did this bus drive into the shop?! Wishing everyone well pic.twitter.com/EeRZUT332O — Ghanem Nuseibeh (@gnuseibeh) April 5, 2023

Nagranie ze sklepu

Nagranie zrobione z wnętrza sklepu rowerowego Velorution, na roku King’s Road i Beaufort Street, uchwyciło moment, w którym autobus linii 19 wjechał w budynek. Na nagraniu widać, jak członek personelu sklepu odskakuje w panice w momencie uderzenia. Mężczyzna powiedział:

- Byłem po prostu zszokowany. To nie jest coś, czego można się spodziewać w spokojne środowe popołudnie.

Właściciel sklepu rowerowego dodał:

- Wybraliśmy lokalizację przy King’s Road na nasz czwarty sklep Velorution ze względu na tradycję związaną z tą ulicą handlową i ruchliwą arterią w okolicy – nie myślałem, że coś takiego może się wydarzyć. Chcielibyśmy życzyć każdemu, kto został ranny w autobusie, szybkiego powrotu do zdrowia. Cieszę się, że Seanowi, który był wtedy w sklepie, nic się nie stało.

Sklep rowerowy został tymczasowo zamknięty. Jeden ze świadków wypadku powiedział, że całe zdarzenie „wyglądało okropnie”.

Tom Cunnington, szef działu rozwoju biznesowego w TfL podał:

- Ani pasażerowie, ani inni członkowie społeczeństwa nie odnieśli obrażeń, gdy autobus uderzył w budynek w Chelsea tego popołudnia, ale kierowca autobusu odniósł niewielkie obrażenia i został przewieziony do szpitala. Pomagamy policji w śledztwie dotyczącym tego, co się stało.

Wypadki drogowe w Londynie

Nie jest to pierwszy raz, kiedy autobus piętrowy w Londynie uderzył w budynek. Do podobnego zdarzenia doszło w maju 2022 roku, kiedy to autobus wjechał w budynek przy High Street w Sutton. Policja potwierdziła, że w momencie wypadku w pojeździe nie było pasażerów i nikt nie został ranny.

- Policja została wezwana o godzinie 12:39 w sobotę, 7 maja w związku z doniesieniami o kolizji autobusu z budynkiem przy High Street w Sutton. Na miejscu ustawiono kordon bezpieczeństwa i zamknięto ulicę, gdy oceniano uszkodzenia budynku i zabezpieczano teren. Nie było żadnych aresztowań – podała policja w oświadczeniu.

Relacje świadków wypadku

50-letnia mieszkanka Sutton jechała akurat innym autobusem, kiedy doszło do wypadku i widziała całe zdarzenie.

Serious accident in #Sutton - bus gone into new apartments being built by Collingwood Road and the Hight St - don’t know anything else as didn’t stop to ask or find out. Avoid if you can https://t.co/3R5gVyaU3H#SuttonHighStreet#Accident#SM1pic.twitter.com/ykUTLvlNjq — Saba Ali FRSA (she/her) (@sabacelebritypa) May 7, 2022

- Na miejscu było kilka radiowozów, jeden radiowóz blokował drogę i policjant kierował ruchem. Na drodze był też wóz strażacki, ponieważ martwili się o silnik – tak słyszałam od policjanta. Wszystko było dość chaotyczne – to główna trasa autobusowa, obok której przejeżdża wiele pojazdów – powiedziała kobieta i dodała, że piętrowy autobus wjechał w budynek mieszkalny będący w trakcie budowy, a przód pojazdu został całkowicie zniszczony:

- Okno było całkowicie rozbite, wszystko – powiedziała 50-latka.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Gospodarstwa domowe zostaną od kwietnia mocno uderzone po kieszeni. Przeciętna rodzina straci nawet £700 w ciągu roku

Podczas wykręcania żarówki na kobietę wypadły larwy. W mieszkaniu nad nią od dwóch lat rozkładało się ciało zmarłej lokatorki

Ryanair zaczyna letnią wyprzedaż biletów z wyjątkowymi ofertami na maj i czerwiec

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!