Atak w pociągu na stacji kolejowej w Londynie. Dwie osoby ranne, w tym pracownik kolei

Stacja kolejowa Euston w Londynie została zamknięta, a dwie osoby trafiły do szpitala po ataku, do jakiego doszło w czwartek rano w pociągu.

Rzecznik British Transport Police powiedział:

- British Transport Police została wezwana na stację kolejową Euston o godzinie 7:09 dzisiaj (8 lipca) w związku ze zgłoszeniami dotyczącymi poważnej napaści w pociągu. Specjalistyczni oficerowie zostali wysłani na miejsce, gdzie aresztowano mężczyznę pod zarzutem spowodowania ciężkich uszkodzeń ciała i skierowano go na przesłuchanie. Dwie osoby trafiły do lokalnego szpitala na leczenie ran szarpanych. Ich obrażenia nie zagrażają życiu.

Do ataku doszło w pociągu na stacji kolejowej Euston w Londynie w czwartek w godzinach porannych. Jedna z osób będących świadkami zdarzenia napisała pod zamieszczonym na Twitterze zdjęciem: „No cóż, to jest dramatyczne. Pociąg został zatrzymany na Euston w związku z brutalnym atakiem w sąsiednim pociągu. Czterech uzbrojonych policjantów weszli do pociągu w poszukiwaniu agresora i nikt nie może opuścić pociągu”.

British Transport Police napisało na Twitterze: „Przepraszamy za opóźnienia w podróży. Prosimy o wyrozumiałość. Członek naszego zespołu został ranny”.

Pociągi, które miały wyjechać ze stacji i wjechać na nią, zostały opóźnione, a wiele podróży na linii West Coast zostało odwołanych.

Mick Lynch z The Rail, Maritime and Transport (RMT) powiedział: “Podczas gdy czekamy na ustalenie wszystkich faktów, związki zawodowe zapewnią praktyczne wsparcie naszemu pracownikowi i pracownikom na Euston w czasie trwania śledztwa policyjnego”.

Well, this is dramatic. Train being held at Euston following violent assault on the adjacent train. Four heavily armed officers keep passing through the train searching for the aggressor, and nobody can leave the train. On the bright side, as much free tea as I can drink… pic.twitter.com/VBJddYhsd2