Atak nożownika w Warwickshire! Mężczyzna ranił 11 osób, w tym jedną ciężko

Fot. Getty

W sobotę rano w centrum miasta Bedworth doszło do ataku nożownika. W wyniku napaści 10 osób zostało rannych, a jedna z poważniejszymi obrażeniami trafiła do szpitala.

Mieszkańcy Bedworth, w hrabstwie Warwickshire (West Midlands) byli dziś świadkami poważnego incydentu w centrum miasta, gdzie 33-letni mężczyzna rzucił się z nożem na przechodniów. W wyniku ataku 20-kilkuletni mężczyzna trafił do szpitala z raną kłutą, a 10 innych osób zostało delikatnie rannych. Stan najciężej rannej ofiary nożownika jest na szczęście stabilny, o czym poinformowała w oficjalnym komunikacie policja Warwickshire.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika także, że do ataku doszło przed godziną 8 rano. Podejrzany szedł wzdłuż ulic Coventry Road i Gilbert Close, i właśnie tam zaatakował co najmniej 10 osób. Detektyw sierżant Rich Simpkins określił całe zdarzenie mianem „paskudnego incydentu” i zaapelował do wszystkich świadków i poszkodowanych o kontakt z policją.

We are appealing for witnesses and to identify any other potential victims following an incident in #Bedworth town centre at around 8am this morning. Anyone with information is asked to call 101 quoting incident number 91 of today - read more here: https://t.co/kNuwCySHGepic.twitter.com/c300tEI6cu