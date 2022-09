Atak nożownika w Londynie - dwoje policjantów zostało ciężko rannych

W Londynie doszło do ataku na dwóch policjantów - w samym centrum miasta, w pobliżu Leicester Square, funkcjonariusze Met Police zostali ranieni nożem. Napastnika udało się aresztowac.

Jak podaje serwis informacyjny BBC, do tych zdarzeń doszło w dniu dzisiejszym, 16 września 2022 roku, w godzinach porannych, koło szóstej. Policjanci zostali zaatakowani, gdy interweniowali w sprawie podejrzanego w pobliżu skrzyżowania. Jak opisują te wydarzenia naoczni świadkowie, atak nożownika miał być naprawdę przerażający. Pierwszą ofiarą padła młoda funkcjonariuszka policji. Napastnik ranił ją nożem w ramię. Jak oficjalnie potwierdził szef Met Police Mark Rowley, jej obrażenia są bardzo poważne i mogą mieć wpływ na jej dalsze życie. Jej kolega z kolei został dźgnięty nożem trzy razy w szyję i raz w klatkę piersiową, ale rokowania w jego przypadku są bardziej pomyślnie. Lekarze oczekują, że w pełni dojdzie do siebie.

Obrażenie funkcjonariuszki Met Police są bardzo poważne

Napastnika udało się zatrzymać. Inni policjanci po tym, jak zaatakowani zostali ich koledzy, ruszyli do akcji. Jak czytamy na łamach "The Evening Standard" doszło do "brutalnego starcia" na Great Windmill Street, w pobliżu Shaftesbury Avenue. Ostatecznie sprawca został unieszkodliwiony za pomocą paralizatora.

Początkowo sprawca ze względu na swój stan zdrowia został zabrany do szpitala, a następnie przetransportowano go aresztu i obecnie znajduje się pod nadzorem Met Police. W związku z dzisiejszymi wydarzeniami zostaną mu postawione zarzuty spowodowania ciężkiego uszkodzenia ciała i napaści na fukncjonariusz policji.

Jak w oficjalnych komunikatach podaje Met Police, te wydarzenia mają nic wspólnego z przygotowaniami do pogrzebu Elżbiety II, jak i nic nie wskazuje na to, aby były aktem terroru.

Atak nie był aktem terrorystycznym

"Ci dzielni funkcjonariusze wypełniali swój obowiązek i pomagali społeczeństwu w tym doniosłym dla naszego kraju czasie. Moje myśli i modlitwy są z nimi, ich bliskimi i kolegami z policji po tym haniebnym ataku" - komentował burmistrz Londynu, Sadiq Khan.

Dodajmy, że w chwili obecnej w brytyjskiej stolicy w sposób znaczący zwiększono środki bezpieczeństwa w związku z uroczystościami pogrzebowymi Elżbiety II zaplanowanymi na poniedziałek 19 września. Z tej okazji do Londynu ma przyjechać około 100 przywódców różnych państw.

