Atak na Victoria Station w Manchesterze - sprawca nie był terrorystą, tylko niebezpiecznym szaleńcem?

Wygląda na to, że nożownik, który na Victoria Station ranił trzy osoby nie był terrorystą, tylko niebezpiecznym szaleńcem. Po aresztowaniu przez Greater Manchester Police odmawia on jakiejkolwiek współpracy ze śledczymi.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o atak, który miał miejsce w sylwestrowy wieczór na Victoria Station w Manchesterze tuż po tym jak ranił trzy osoby. Z kolei już we wtorek rano uzbrojeni oficerowie dokonali nalotu na dom położony w Cheetham Hill, gdzie podejrzany, podejrzany o usiłowanie zabójstwa, mieszkał razem z rodzicami i czwórką rodzeństwa. Na miejscu funkcjonariusze nadal prowadzą odpowiednie czynności, ale póki co nic nie wskazuje na to, aby sprawca miał jakiekolwiek związki z islamskim terroryzmem.

Jak czytamy na łamach "The Guardian" mężczyzny ma 25 lat, a w Wielkiej Brytanii mieszka od około dziesięciu lat. Obecnie przebywa w areszcie i odmawia współpracy z policją.

- Dochodzenie prowadzone przez jednostkę antyterrorystyczną nadal trwa. Nic jednak nie wskazuje na zaangażowanie innych osób w ten atak, ale potwierdzenie tego pozostaje głównym priorytetem naszych śledczych - komentował przedstawiciel Greater Manchester Police.

Dodajmy, że mężczyzna został aresztowany na podstawie Mental Health Act, a nie na podstawie Terrorism Act z 2006 roku, co może wskazywać na to, że wydarzenia, które miały miejsce na Victoria Station nie były aktem terroru, tylko działaniem niezrównoważonego i niebezpiecznego szaleńca. Wiadomo, że stan psychiczny oskarżonego ma zostać zbadany przez biegłych. Dodajmy jednak, że w momencie aresztowania przez policjantów napastnik krzyczał "niech żyje kalifat" oraz "Allah Akbar".

Przypomnijmy, 31 stycznia około godziny 21 na Victoria Station, które leży nieopodal miejsca, w którym doszło do ataku na Manchester Arena w 2017 uzbrojony w długi kuchenny nóż mężczyzna ranił trzy osoby. Wśród poszkodowanych w zdarzeniu znalazło się dwóch pasażerów. Kobieta i mężczyzna po pięćdziesiątce zostali przewiezieni do szpitala. Trzecią ofiarą był policjant British Transport Police (BTP). Oficer został ugodzony ostrzem w ramię. Sprawcę napaści udało się sprawnie unieszkodliwić za pomocą paralizatora i gazu pieprzowego.