Atak na policjanta w Irlandii Północnej — czy to zamach przeprowadzony przez New IRA?

W Omagh doszło do ataku na północnoirlandzkiego policjanta. Funkcjonariusz „po cywilnemu” został postrzelony podczas treningu piłkarskiego, który miał miejsce w lokalnym ośrodku sportowym. Ofiara znajduje się w stanie krytycznym, ale stabilnym.

Do ataku na policjanta doszło w dniu wczorajszym, w środę 22 lutego 2023 roku, około godziny 20:00. Funkcjonariusz policja Irlandii Północnej (Police Service of Northern Ireland) w tym czasie nie przebywał na służbie, ale całkowicie „po cywilnemu” przebywał w kompleksie sportowym w mieście Omagh (stolica i największe miasto hrabstwa Tyrone, leżące nad rzeką Strule), gdy odbywał się tam zajęcia sportowe. Jak czytamy w relacji brytyjskich mediów, atak na niego miał nastąpić wręcz „na oczach [ćwiczących] młodych ludzi”, którzy w tym czasie trenowali grę w piłkę nożną, a także ich rodziców i trenerów. Dwa zamaskowani sprawcy mieli podejść do niego i oddać kilka strzałów, kiedy w towarzystwie swojego syna pakował sprzęt sportowy do samochodu. Serwis informacyjny BBC podaje, że mężczyzna został postrzelony dokładnie czterokrotnie.





W mieście Omagh postrzelono oficera PSNI

Znajdujący się w stanie krytycznym policjant został przewieziony do szpitala rejonowego Altnagelvin w Derry. Obecnie jego stan określany jest nadal jako krytyczny, ale stabilny. Policja uważa, że napastnicy uciekli małym, ciemnym samochodem, który został znaleziony później spalony na Racolpa Road, niedaleko Omagh.

Dziś rano ujawniono dane personalne tragicznego bohatera tych wydarzeń — ofiarą tego ataku okazał się DCI John Caldwel. Jak podaje brytyjski „Guardian”, to starszy oficer, który brał udział w głośnych śledztwach w sprawie organizacji paramilitarnych działających na terenie Irlandii Północnej.

Detectives from our Major Investigation Team have launched an attempted murder investigation following an attack on a police officer in Omagh on Wednesday evening, 22nd February. pic.twitter.com/rdGYGY4BXS — Police Service NI (@PoliceServiceNI) February 23, 2023

Czy za tym atakiem stali członkowie New IRA?

W związku z tym pojawiło się uzasadnione podejrzenie, że za tym atakiem i ewentualną próbą zabójstwa mogą stać republikańscy dysydenci, choćby z tzw. nowej IRA. Przypomnijmy, w ostatnich latach dokonywali oni sporadycznych ataków, choćby w 2019 roku, gdy w Derry zastrzelili dziennikarkę Lyrę McKee. Z kolei dwa lata wcześniej, w 2017 doszło do zamachu na policjanta w Belfaście. Wówczas, ofiara tego ataku przeżyła.

PSNI traktuje atak na Caldwella, jako usiłowania zabójstwa. „Dochodzenie w tej sprawie znajduje się jeszcze na wczesnym etapie, ale zachowujemy otwarty umysł na wszelkie możliwości. Istnieje wiele wątków w ramach tego śledztwa. Główny nacisk kładziony jest na brutalnych dysydenckich republikanów, a konkretnie na członków Nowej IRA” - komentował zastępca szefa policji Mark McEwan na falach BBC Radio Ulster. Irlandzka policja ściśle współpracuje ze swoimi odpowiednikami w PSNI i zintensyfikowała patrole w związku z podejrzeniami, że bandyci mogli uciec przez granicę z Irlandii Północnej do Republiki Irlandii.

Strzelanina została potępiona przez polityków ze wszystkich partii, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Irlandii.

W jakim stanie znajduje się postrzelony policjant?

Przypomnijmy, Nowa IRA (New IRA), a także inne podobne organizacje, jak Continuity IRA i Óglaigh na hÉireann to grupy terrorystyczne, które zostały założone wskutek niezaakceptowania Porozumienia Wielkopiątkowego z 10 kwietnia 1998 roku. Porozumienie zakończyło w zasadzie etniczno – religijno – polityczny konflikt toczący Irlandię Północną od końca lat 60-tych XX w. i w wyniku którego w Irlandii Północnej, Irlandii i Anglii zginęło ponad 3,5 tys. osób. New IRA i inne podobne organizacje postanowiły kontynuować zbrojną walkę o zjednoczenie Irlandii.

Jak na łamach BBC analizuje Julian O`Neill, specjalista od spraw związanych z Irlandią Północną, obecnie możemy mieć do czynienia z odrodzeniem się radykalnej działalności dysydenckiej. W listopadzie zeszłego roku doszło do ataku bombowego na policyjny patrol, ale atak na Johna Caldwella to od wielu lat najpoważniejszy incydent tego typu. Żeby znaleźć wydarzenie podobnej wagi, trzeba cofnąć się aż do 2011 i zabójstwa Ronana Kerra. „Zeszła noc będzie postrzegana nie tylko jako atak na funkcjonariusza policji, ale także na funkcjonariusza, który był bezpośrednio zaangażowany w śledztwo w sprawie dysydenckich republikanów” - zaznacza O`Neill.

To najpoważniejszy incydent tego typu od wielu lat

„Mniej więcej rok temu, za radą MI5, poziom zagrożenia bezpieczeństwa w Irlandii Północnej został obniżony po raz pierwszy od ponad dekady. W tym kontekście szok odczuwany dziś w PSNI prawdopodobnie zostanie spotęgowany” - uzupełniał.

