Atak na centrum imigracyjne w Dover — migranci zostali obrzuceni butelkami z benzyną [wideo]

W porcie w Dover doszło do ataku na centrum imigracyjne — napastnik obrzucił budynek butelkami z benzyną, a następnie popełnił samobójstwo na pobliskiej stacji benzynowej. Wszystko wskazuje na to, że jego celem byli imigranci, którzy na Wyspę przybyli dzień wcześniej pokonując kanał La Manche.

Do tych dramatycznych wydarzeń doszło w dniu wczorajszym, w niedzielę 30 października 2022 roku, w późnych godzinach poranny, przed dwunastą. Jak czytamy w depeszy przekazanej przez agencję Reutera, około godziny 11:20 GMT napastnik podjechał pod centrum imigracyjne brytyjskiego Border Force. Podano, że było to mężczyzna o białym kolorze skóry w średnim wieku ubrany w niebiesko-białą koszulę w kratkę. Prowadził biały samochód typu SUV marki Seat. Jak wynika z relacji, sprawca miał rzucić w kierunku budynków rządowych trzy bomby domowej roboty, w postaci butelek z benzyną z fajerwerkami. Jedna z nich nie wybuchła, ale pozostałe dwie już tak i wybuchł niewielki pożar.

Co stało się w centrum emigracyjnym w Dover?

W wyniku tego ataku drobne obrażenia odniosły — według różnych źródeł — jedna lub dwie osoby, które znajdowały się w budynku obrzuconym bombami domowej roboty. Służby policyjne na miejscu pojawiły się o godzinie 11.22 czasu GMT. Bardzo szybko udało się zlokalizować sprawcę tego ataku. Udał się na pobliską stację benzynową, gdzie oficjalnie potwierdzono jego zgon. Wszystko wskazuje na to, że popełnił on samobójstwo, a niektóre media podają, iż detonował pozostałe ładunki wybuchowe, które miał przy sobie. Wszyscy zadają sobie pytania, czy mieliśmy do czynienia z osobą niezrównoważoną psychiczne czy z prawicowym radykałem.

Minister spraw wewnętrznych Suella Braverman określiła atak jako „przygnębiający”. „Dziś w Dover miał miejsce przygnębiający incydent. Regularnie otrzymuję bieżące informacje na temat tej sytuacji. Moje myśli są z osobami dotkniętymi tymi wydarzeniami, a także z pracującymi niestrudzonym personelem Home Office i policją. Teraz musimy wspierać tych funkcjonariuszy w ich działaniach” - pisała na Twitterze szefowa Home Office.

JUST IN Petrol bombs thrown in Dover immigration centre pic.twitter.com/LsRPSlGgZ9 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 30, 2022

Czy było tak atak o charakterze terrorystycznym?

Minister ds. imigracji Robert Jenrick zapowiedział swój przyjazd do Dover. Dodajmy, iż akurat w sobotę przez kanał La Mance na Wyspę przedostało się blisko 1000 osób, a ogółem liczba migrantów, której udało się dostać z Francji do Wielkiej Brytanii w roku 2022, przekroczyła już 40 tysięcy.

Funkcjonariusze Kent Police, którzy prowadzą śledztwo w sprawie wczorajszych wydarzeń, zaznaczają, iż w chwili obecnej nic nie wskazuje na to, abyśmy mieli do czynienia z atakiem terrorystycznym. „Nasi funkcjonariusze ustalili, że podejrzany, który przybył na miejsce zdarzenia samochodem, wyrzucił dwa lub trzy urządzenia zapalające na zewnątrz i do lokalu. Dwie osoby przebywające w tym czasie w środku zgłosiły drobne obrażenia. Podejrzany został zidentyfikowany i bardzo szybko zlokalizowany na pobliskiej stacji benzynowej, gdzie został potwierdzony jego zgon. Znaleziono także kolejne urządzenie z materiałem wybuchowym [...]” - czytamy w oficjalnym oświadczeniu wydanym w tej sprawie przez lokalną policję. Potwierdzono również, że około 700 migrantów został przeniesionych do Manston dla bezpieczeństwa.

Jakie były dalsze losy napastnika i co o nim wiemy?

Znacznie krótsze oświadczenie wydali urzędnicy Home Office, którzy zapewniają, iż „zdają sobie sprawę z incydentu w Dover” i zaznaczają, iż „na tym etapie dalsze komentowanie tej sytuacji nie byłoby właściwe”.

Port w Dover jest położony w mieście Dover w hrabstwie Kent, w południowo-wschodniej części Anglii. Jest to najbliżej w stosunku do Francji położony port w Wielkiej Brytanii, a odległość sięga zaledwie 34 km (21 mil). Jednocześnie, jest to jeden z najbardziej ruchliwych morskich portów pasażerskich na świecie. Trasa Dover-Calais to najczęściej używana morska droga do Wielkiej Brytanii. W 2017 skorzystało z niego 11,7 milionami pasażerów, 2,6 milionami ciężarówek, 2,2 milionami samochodów i motocykli oraz 80 000 autokarów. Jego roczne obroty finansowe wynoszą 58,5 mln GBP. Sam porto został otwarty w 1606 roku

Home Office nie chce komentować sytuacji, ale minister Braverman zabrała głos

