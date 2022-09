Atak koktajlem Mołotowa na dom w Liverpoolu. Dwie starsze osoby trafiły do szpitala

Mężczyzna i kobieta w podeszłym wieku trafili z obrażeniami do szpitala po tym, jak ich dom stał się celem ataku. Jak mówią świadkowie - w nocy wrzucono im przez okno koktajl Mołotowa, który wywołał pożar.

Służby ratunkowe otrzymały doniesienie o pożarze na Dorien Road w Old Swan w Liverpoolu około godziny 03:20 w nocy w czwartek – donosi „Liverpool Echo”. Na miejsce przybyli strażacy z Merseyside Fire and Rescue Service wraz z funkcjonariuszami z Merseyside Police.

Atak koktajlem Mołotowa na dom w Liverpoolu

Gdy strażacy wraz z policją przybyli na miejsce, wyciągnęli z płonącego domu mężczyznę i kobietę, którzy zostali następnie przewiezieni do szpitala z obrażeniami i objawami zatrucia dymem.

Obecny stan tych ludzi nie jest znany, a policja i straż pożarna wszczęły wspólne śledztwo. Z dotychczasowych doniesień wynika, że pożar został wzniecony celowo.

Jeden z naocznych świadków powiedział, że pożar został wywołany przez „koktajl Mołotowa”:

- To straszne, że w momencie, gdy ta para była w łóżku, stało się coś takiego. To była para starszych osób. Policja chodzi po okolicy i mają oddział ustawiony z tyłu. Następnie chodzą od domu do domu.

Rzecznik policji powiedział:

- Około 03:20 w nocy funkcjonariusze zostali wezwani do pożaru w nieruchomości w okolicy. Merseyside Fire and Rescue Service wzięło udział w akcji ratunkowej i ugasiło pożar pod adresem na Dorien Road. Dalsze raporty i badania wykazały, że pożar został wywołany umyślnie. Wspólne śledztwo prowadzone przez Merseyside Fire and Rescue Service i Merseyside Police jest w toku i każdy, kto ma jakiekolwiek informacje, jest proszony o kontakt z policją.

Apel policji

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach sprawcy lub sprawców podpalenia. Każdy, kto był świadkiem zdarzenia lub posiada jakiekolwiek infomacje, może skontaktować się z policją za pośrednictwem @MerPolCC lub Facebooka „Merseyside Police Contact Centre”, korzystając z numeru referencyjnego 22000649658.

Można również skontaktować się z Crime Stoppers anonimowo dzwoniąc pod numer 0800 555 111 lub za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: https://crimestoppers-uk.org/give-information/give-information.

