Atak hakerów na sieć T-Mobile - wykradziono dane ponad 40 milionów osób

Czyli byli klienci tej sieci w UK powinni mieć powody do obaw?

W USA doszło do "wysoce wyrafinowanego cyberataku" hakerów na T-Mobile. W jego wyniku wykradziono dane ​​ponad 40 milionów klientów. Władze międzynarodowego operatora telefonii komórkowej podjęły szybkie i zdecydowane działania.

Światowy gigant telekomunikacyjny potwierdził, że padł ofiarą cyberataku. Amerykański oddział T-Mobile w poniedziałek przyznał, że hakerzy uzyskali dostęp do jego systemów. Sprawa wyszła na jaw jednak wcześniej, gdy w weekend przestępcy próbowali sprzedać dużą bazę danych zawierającą dane klientów T-Mobile. Jak się okazało, w wyniku działań hakerów wykradzione zostały dane osobowe, a nie dane finansowe. "Natychmiast rozpoczęliśmy wyczerpujące dochodzenie w sprawie tych roszczeń i zaprosiliśmy czołowych światowych ekspertów ds. cyberbezpieczeństwa, którzy pomogli nam w naszej ocenie" - czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez T-Mobile w tej sprawie. "Następnie zlokalizowaliśmy i natychmiast zamknęliśmy punkt dostępu, który naszym zdaniem został wykorzystany do nielegalnego uzyskania dostępu do naszych serwerów".

Sieć zapewnia, że podjęte zostały "natychmiastowe kroki, aby pomóc chronić wszystkie osoby, które mogą być zagrożone tym cyberatakiem".

T-Mobile padło ofiarą cyberataku

Wewnętrzne dochodzenie T-Mobile wykazało iż informacje o kontach około 7,8 miliona aktualnych klientów abonamentowych oraz ponad 40 milionów zapisów związanych z byłymi lub potencjalnymi klientami zostały wykradzione. W dodatku dane około 850 tysięcy aktywnych użytkowników kart pre-paid z ich danymi, numerami telefonów i numerami PIN zostały ujawnione, w związku z czym sieć podjęła decyzję o resecie ich haseł, jak czytamy na łamach serwisu informacyjnego BBC.

"Bardzo poważnie traktujemy ochronę danych naszych klientów i będziemy kontynuować pracę w ramach prowadzonego dochodzenia (...)" - czytamy dalej. "Podczas gdy nasze śledztwo znajduje się w toku, chcieliśmy podzielić się tymi wstępnymi ustaleniami, nawet jeśli w trakcie naszych działań poznamy nowe fakty, które spowodują, że powyższe ustalenia ulegną zmianie".

Hakerzy wykradli dane ponad 40 milionów osób

Dodajmy, że to nie pierwszy taki przypadek w niedawnej historii T-Mobile. W 2015 hakerzy wykradli dane osobowe 15 milionów klientów tej sieci. Na razie nic nie wskazuje na to, że ten cyberatak w jakiś sposób dotknął byłych brytyjskich klientów T-Mobile.