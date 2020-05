Atak hakerów na EasyJet - skradziono dane 9 mln pasażerów, w tym z kart kredytowych

W dniu wczorajszym doszło do cyberataku, którego celem były linie EasyJet. Hakerzy wykradli dane około 9 milionów klientów tanich linii z UK, a także zdobyli dane 2208 kartach kredytowych. Według doniesień agencji Reutera za tym cyberatakiem mogli stać chińscy hakerzy.

Informacje o ataku przedstawiciele EasyJeta przekazali wczoraj, ale jak czytamy w komunikacie prasowym do samego ataku miało dojść już pod koniec stycznia. Wówczas władze linii skontaktowały się z National Cyber Security Centre and the Information Commissioner’s Office (ICO). Władze tanich brytyjskich linii nie podały żadnych szczegółów dotyczących cyberataku i nie wiadomo w jaki sposób uzyskano dostęp do bazy danych ich klientów. Według przewoźnika z Luton atak był "bardzo wyrafinowany".

EasyJet zapewnia, że "nieautoryzowany dostęp" został zamknięty tak szybko, jak to było możliwe, ale hakerom udało się zdobyć dane 9 milionów pasażerów i szczegółów dotyczących ich podróży. Wykradziono również informacje o 2208 kart kredytowych używanych przez klientów EasyJeta, ale potwierdzono, że hakerom nie udało się dostać do danych paszportowych.

Jakie będą konsekwencje ataku hakerów na EasyJet dla klientów?

Z klientami EasyJeta, których dane kart kredytowych zostały skradzione linie mają skontaktować się do dnia 26 maja z odpowiednimi instrukcjami. Jednocześnie zwrócono uwagę, aby wszyscy klienci "pozostali czujni" i z ostrożnością traktowali próby kontaktu ze strony osób, którzy po prostu mogą podawać się za przedstawiciela EasyJeta.

Jak zapewniają władze angielskich linii "nie ma dowodów na to, że jakiekolwiek dane osobowe jakiegokolwiek rodzaju zostały niewłaściwie wykorzystane".

"Chcielibyśmy przeprosić klientów, którzy zostali dotknięci tym incydentem" - komentował dyrektor wykonawczy EasyJet, Johan Lundgren. "Od kiedy dowiedzieliśmy się o incydencie, stało się jasne, że z powodu Covid-19 wzrasta obawa o wykorzystywanie danych osobowych do oszustw. W rezultacie, zgodnie z zaleceniem ICO, kontaktujemy się z klientami (...), i radzimy im, aby zachowali szczególną czujność, szczególnie jeśli otrzymają niezamówioną korespondencję" - podsumowywał.

Czy EasyJet czeka rekordowa kara?

Atak hakerski na EasyJeta to jedno z największych takich włamań w Wielkiej Brytanii. Przypomnijmy, ostatnio hakerzy na cel wzięli linie British Airways. Wówczas skradziono dane osobowe "zaledwie" pół miliona klientów. W lipcu 2019 roku na narodowego przewoźnika w UK została nałożona kara. Grzywna zarządzona przez ICO sięgnęła 183 mln funtów.

Kto przygotował cyberatak na EasyJet?

Według informacji, na jakie powołuje się agencja Reutera za tym atakiem mogli stać chińscy hakerzy. W tej sprawie wciąż trwa śledztwo prowadzone przez brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NCSC) oraz Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO)., a głównym podejrzanym ma być zespół hakerów z Chin, który ma na swoim koncie inne ataki na linie lotnicze.

Co więcej, zdobyte w w wyniku tego ataku dane mogą świadczyć o tym, że hakerze w jakiś sposób mogą być powiązani ze służba Chińskiej Republiki Ludowej. Według cytowanych przez Reutera ekspertów hakerom chodziło bardziej o informacje dotyczące szczegółów podróży, a nie środki finansowe.