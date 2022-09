Asystentka nauczyciela ogranicza się do jednego posiłku dziennie. Już wkrótce może płacić ponad siedem razy więcej za energię

Fot. Getty

Helen Somers z Bingley, pracująca jako asystentka nauczyciela, już teraz spożywa tylko jeden posiłek dziennie. Kryzys kosztów życia oznacza dla kobiety konieczność opłacenia aż siedmiokrotnie wyższych rachunków za energię.

Helen Somers z Bingley, która pracuje w szkole jako asystentka nauczyciela i która cierpi na ME/CFS Zespó Przewlekłego Zmęczenia (ZPZ, ang. myalgic encephalomyelitis, ME/chronic fatique syndrome, CFS), jeszcze do niedawna płaciła za gaz i prąd £70 miesięcznie. Ale zgodnie z najnowszymi szacunkami, kobieta już w styczniu 2023 roku może zostać zmuszona do zapłacenia za miesiąc korzystania z gazu i energii elektrycznej ponad £500. - Włączyłam odczyt licznika i dało mi to prognozę, o ile wzrośnie mój rachunek za energię. W tej chwili płacę £197,45 miesięcznie za gaz i elektryczność. W zeszłym roku płaciłam £70 miesięcznie. W październiku prognoza wskazuje, że mój rachunek ma wynieść £293,67 miesięcznie, w listopadzie - £380,72 GBP miesięcznie, a w grudniu - £459,57, aby utrzymać go na wierzchu. [Prognoza]na styczeń to £511,98 – skarży się Brytyjka.

Ceny rosną w UK w gwałtownym tempie

Poważny wzrost cen w UK da się zaobserwować mniej więcej od wczesnej wiosny. - Zauważyłam, że zakupy żywności są coraz droższe, (...) kiedy chodzę na zakupy z moim synem, to on wrzuca coś do koszyka, ponieważ lubi trochę pogotować. Ale wtedy zauważam, że ceny produktów idą w górę. I nie rosną o 5 pensów, 10 pensów, ale o 30 pensów czy 50 pensów. Tak się dzieje mniej więcej od marca [tego roku]. Kiedyś myślałam, że fasola na toście, jajka, takie rzeczy, to tani posiłek. Omlet z serem to szybki, tani posiłek, ale już tak nie jest.

