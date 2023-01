Asteroida wielkości piętrowego autobusu zbliży się dziś do Ziemi. Będzie 10 razy bliżej niż większość satelitów komunikacyjnych

Asteroida, znana jako 2023 BU, przeleci 2200 mil nad południowym krańcem Ameryki Południowej – 10 razy bliżej niż większość satelitów komunikacyjnych krążących nad naszymi głowami. Forbes podaje, że to „czwarte najbliższe w historii” podejście.

Asteroida wielkości piętrowego autobusu, o szacowanych rozmiarach od 3,7 do 8,2 metra, zbliży się do Ziemi w jednym z najbliższych takich spotkań, jakie kiedykolwiek zarejestrowano. Skała kosmiczna będzie znajdować się w odległości mniejszej niż 3 proc. średniej odległości Ziemia-Księżyc na wysokości zaledwie 2178 mil (3506 kilometrów) nad powierzchnią Ziemi. Dla porównania, większość satelitów geostacjonarnych orbituje na wysokości około 22 200 mil (35 800 km).







Asteroida zbliża się do Ziemi

NASA poinformowała, że ​​nowo odkryta asteroida, znana jako 2023 BU, przeleci o godzinie 21:17 czasu brytyjskiego w czwartek w odległości 2200 mil (3600 km) nad południowym krańcem Ameryki Południowej – jest to prawie taka sama odległość, jak z Wielkiej Brytanii do Cypru. Będzie to 10 razy bliżej niż stado satelitów komunikacyjnych krążących nad naszymi głowami.

Newly-discovered #asteroid 2023 BU will pass 3500 km above the tip of South America on January 26. It is 3-8 meters wide. pic.twitter.com/I6DCwjoE8G — Tony Dunn (@tony873004) January 22, 2023

Czy asteroida jest niebezpieczna?

Nawet gdyby kosmiczna skała zbliżyła się dużo bardziej, naukowcy stwierdzili, że większość z niej spłonie w atmosferze, a niektóre większe kawałki prawdopodobnie spadną jako meteoryty.

System oceny zagrożeń uderzeniowych NASA, nazwany Scout, szybko wykluczył uderzenie asteroidy w Ziemię. Davide Farnocchia, inżynier w Laboratorium Napędu Odrzutowego (Jet Propulsion Laboratory) agencji w Pasadenie w Kalifornii podał w oświadczeniu:

- Jednak pomimo bardzo niewielu obserwacji byliśmy w stanie przewidzieć, że asteroida zbliży się do Ziemi wyjątkowo bardzo. W rzeczywistości jest to jedno z największych zbliżeń znanego obiektu bliskiego Ziemi, jakie kiedykolwiek zarejestrowano.

Gdzie można obejrzeć lot asteroidy?

Ze względu na niewielkie rozmiary asteroidy, będzie ona świecić z maksymalną jasnością 19,15 magnitudo, czyli nie dostrzeżemy jej gołym okiem. Aby ją obserwować, potrzebne są bardziej zaawansowane teleskopy.

Jednak Europejski The Virtual Telescope Project będzie transmitować lot asteroidy na żywo od godziny 19:15 w czwartek 26 stycznia. Astronom Gianluca Masi poprowadzi transmisję na żywo na stronie internetowej projektu i kanale YouTube.

Projekt Virtual Telescope jest prowadzony przez Obserwatorium Astronomiczne Bellatrix we Włoszech i składa się z kilku zrobotyzowanych teleskopów, które są dostępne online.

Asteroid 2023 BU is safely coming extremely close (9800km from Earth’s center, one-forth the distance of geostationary satellites) on 26 Jan.: we will show it to you LIVE!

JOIN HERE: https://t.co/SAK38rFqdLpic.twitter.com/YX4p45JvxW — Virtual Telescope (@VirtualTelescop) January 23, 2023

Co wiemy o asteroidzie 2023 BU?

Asteroida 2023 BU o raz pierwszy została zauważona przez tego astronoma z MARGO Observatory na Krymie, Giennadija Borysowa, który w 2019 roku odkrył kometę międzygwiezdną. Asteroida należy do grupy Apollo, a nazwę swoją zawdzięcza asteroidzie 1862 Apollo, która została odkryta w latach 30. XX wieku przez niemieckiego astronoma Karla Reinmutha. Do grupy tej należą obiekty typu NEO (Near Earth Objects) z orbitami przecinającymi orbitę Ziemi.

W ciągu kilku dni astronomowie z całego świata wykonali dziesiątki obserwacji, co pozwoliło im dokładniej określić ścieżkę asteroidy 2023 BU. Ta ścieżka zostanie drastycznie zmieniona przez grawitację Ziemi podczas jej przechodzenia asteroidy przez atmosferę. Według NASA zamiast okrążać Słońce co 359 dni, asteroida porusza się po owalnej orbicie trwającej 425 dni.

Czym jest asteroida?

Według NASA asteroida to „stosunkowo małe, nieaktywne ciało krążące wokół Słońca”. Zwykle składa się ze skalistych, pyłowych i metalowych materiałów. Większość orbituje w głównym pasie asteroid, między orbitami Marsa i Jowisza, ale niektóre podążają ścieżkami, które krążą w wewnętrznym Układzie Słonecznym (w tym asteroidy bliskie Ziemi).

Witryna NASA wyświetla pięć kolejnych zbliżeń asteroid spodziewanych w pobliżu Ziemi, pokazując, że zwykle są one bardzo daleko. Rozmiary asteroid wahają się od wielkości domu, do autobusu lub samolotu.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Jak wypadają Bank Holidays w 2023 roku? Dni wolnych od pracy będzie więcej

Dzielenie konta Netflix jest od teraz oficjalnie traktowane jak przestępstwo

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Popularność księcia Harry’ego drastycznie spada po jego książce „Spare”

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!