Asda, Sainsbury's i TK Maxx oferują duże rabaty dla przedstawicieli tych 14 zawodów. Kto może zaoszczędzić na zakupach?

Fot. Getty

Giganci handlu detalicznego, w tym m.in. Asda, Sainsbury's i TK Maxx, oferują znaczące rabaty dla przedstawicieli tych 14 zawodów. Zobacz, kto może skorzystać na obniżkach i dlaczego.

Zniżki oferowane przez Asdę, Sainsbury's i TK Maxx, a także przez innych sprzedawców detalicznych, to element programu „Discounts For Teachers” (zniżki dla nauczycieli). Z rabatów mogą jednak skorzystać nie tylko sami nauczyciele, ale także inne osoby zatrudnione w sektorze edukacji. Są to m.in. asystenci nauczycieli, administratorzy szkół, sprzątaczki, personel stołówki czy nawet wolontariusze. Poza tym program jest też dostępny dla pracowników uniwersyteckich. „Nasze zniżki są nie tylko dla nauczycieli! Jeśli pracujesz w sektorze edukacji na jakimkolwiek stanowisku, możesz skorzystać z naszego programu rabatowego! Niezależnie od tego, czy jesteś nauczycielem, asystentem nauczyciela, sprzątaczem, personelem stołówki, czy pracujesz na dowolnym innym stanowisku w edukacji, mamy dla Ciebie szeroką gamę promocji i kuponów, od tańszych wakacji, vouchery rabatowe na ubrania, tańsze oferty członkostwa na siłowni, zniżki na telefony komórkowe i inne akcesoria. Twoja ciężka praca powinna zostać nagrodzona. Jesteśmy tutaj, aby upewnić się, że tak będzie” - czytamy w opisie programu.

Nie wszyscy wiedzą o zniżkach dla pracowników sektora edukacji

Co jednak zastanawiające, wielu pracowników sektora edukacji nie wie, że może skorzystać ze stosownych zniżek. Pewna 29-letnia nauczycielka ze szkoły podstawowej wyznała, że chętnie korzysta z programu „Discounts For Teachers”, ale że usłyszała o nim od koleżanki z pracy w pokoju nauczycielskim. - 'Dzięki Bogu, że mamy zniżki dla nauczycieli', powiedziała, ale cała nasz grupa nie miała o tym wówczas żadnego pojęcia – wyjaśniła kobieta. I dodała: - To w wymiarze pięciu lat zdecydowanie oznacza setki funtów oszczędności. To robi ogromną różnicę, odkąd koszty życia zaczęły rosnąć, a ja od czasu rozpoczęcia pracy, po uwzględnieniu inflacji, otrzymuję co roku niższą pensję.

