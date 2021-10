ASDA rozpoczyna wielką przedświąteczną rekrutację pracowników. Tymczasowe zatrudnienie ma znaleźć 15 000 osób!

Fot. Getty

Supermarket ASDA idzie w ślady swoich rywali – Tesco i Sainsbury’s i przystępuje do wielkiej rekrutacji pracowników tymczasowych. Sieć chce zatrudnić przed Świętami Bożego Narodzenia 15 000 ludzi.

ASDA planuje zatrudnić 15 000 pracowników tymczasowych, żeby poradzić sobie ze wzmożonym popytem na towary przed Świętami Bożego Narodzenia. Około 500 osób ma znaleźć pracę w magazynach, ok. 1500 – jako kierowcy dostarczający zakupy do domu, a reszta ma znaleźć zatrudnienie w sklepach na terenie całej Wielkiej Brytanii. Pracownicy tymczasowi będą mogli liczyć na pozostanie w pracy nawet do końca stycznia, ponieważ właśnie wtedy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę często biorą sobie wolne po gorączkowym okresie okołoświątecznym.

Zakupy w ASDA online

Supermarket poinformował też, że w ciągu zaledwie kilku dni uruchomi swoje pierwsze świąteczne dostawy zakupów zrobionych online. Od wtorku 26 października będą mogli z nich skorzystać klienci z Delivery Pass, a od czwartku 28 października – wszyscy pozostali. Od początku pandemii ASDA zwiększyła ponad dwukrotnie wydajność w zakresie dostaw zakupów zrobionych online, a w tygodniu poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia zaoferuje swoim klientom aż 900 000 terminów dostaw do domu oraz opcji typu „kliknij i odbierz”. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić klientom fantastyczne Święta Bożego Narodzenia, a zatrudnienie dodatkowych 15 000 pracowników w naszych sklepach, magazynach i przy dostawach do domu pomoże nam zapewnić im wspaniałe produkty i doskonałą obsługę w trakcie zakupów w okresie świątecznym.