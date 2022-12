Asda planuje utworzyć 10 000 miejsc pracy wraz z 300 nowymi sklepami

Sieć supermarketów Asda planuje otworzyć na Wyspach 300 nowych sklepów i ma nadzieję na zdobycie większego udziału w sektorze, co z kolei może poważnie zagrozić Sainsbury’s.

Asda planuje otworzyć 300 sklepów wielobranżowych i stworzyć przy okazji 10 000 nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych czterech lat, starając się przy okazji zdobyć większy udział w rynku spożywczym i potencjalnie wyprzedzić swojego rywala – Sainsbury’s, stając się drugim co do wielkości supermarketem w Wielkiej Brytanii.

300 nowych sklepów Asda

Detalista, który jest kontrolowany przez miliarderów – braci Issa i firmę TDR Capital, ma obecnie tylko dwa sklepy Asda Express – w Sutton Coldfield, niedaleko Birmingham i Tottenham Hale w północnym Londynie.

Firma już poinformowała, że planuje powiększyć tę liczbę do 30 do października przyszłego roku, a teraz przedstawiła znacznie większe ambicje. 300 planowanych sklepów Asda Express będzie dodatkiem do 132 sklepów ogólnospożywczych, które grupa nabywa od Co-op.

Współwłaściciel Asdy, Mohsin Issa, powiedział:

- Kluczową częścią naszej strategii rozwoju jest zapewnienie klientom większej możliwości robienia zakupów w Asda, bliżej ich miejsca zamieszkania lub pracy. Ponieważ ponad trzy czwarte populacji Wielkiej Brytanii odwiedziło sklep wielobranżowy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, potencjał wzrostu na tym rynku jest znaczny. Naszą ambicją jest stać się wygodnym miejscem docelowym z wyboru, zapewniając kupującym doskonałą wartość oraz kompleksową i wygodną gamę produktów i usług pod jednym dachem.

Przejście na sklepy ogólnospożywcze w dzielnicach mieszkaniowych następuje po tym, jak Grupa EG, do której należą również Issas i TDR, poinformowała, że ​​planuje otworzyć 200 punktów usługowych Asda On the Move na swoich stacjach benzynowych.

Asda Express w UK

Asda zawsze koncentrowała się na dużych sklepach. W 2010 roku dokonała wypadu do mniejszych witryn, kiedy to kupiła sieć Netto za ponad 750 milionów funtów, ale te placówki są znacznie większe niż planowane sklepy Asda Express.

Nowe, mniejsze sklepy będą zlokalizowane w dzielnicach mieszkaniowych - szczególnie tam, gdzie w pobliżu nie ma sklepu Asda. Każdy sklep Asda Express będzie zawierał około 3000 produktów, w tym świeże i schłodzone artykuły spożywcze, a także piwa, wina i alkohole, jak i produkty z asortymentu Extra Special, opcje „food for now” i oferty posiłków.

W sklepach będą również dostępne „top up shops” z podstawowymi artykułami, takimi jak mleko czy chleb. Usługi odbioru i zwrotu paczek Asda „toyou” oraz usługa szybkiej dostawy za pośrednictwem Uber Eats będą dostępne w wybranych sklepach Asda Express.

Gdzie będą nowe sklepy Asda?

Lokalizacje nowych sklepów Asda Express zostały już zabezpieczone w Wiltshire, Essex i Surrey – tam zostaną otwarte w 2023 roku, a więcej lokalizacji nowych sklepów ma zostać jeszcze ogłoszonych.

Konkurencyjne supermarkety

Jeśli grupa zrealizuje swoje plany, będzie miała podobną liczbę sklepów ogólnospożywczych pod marką Asda, co Sainsbury's, która ma 800 małych sklepów, a także duże supermarkety. Będzie jednak nadal daleko w tyle za Tesco, które ma prawie 2000 sklepów Express i 700 One Stop.

Na obecnym rynku są również Little Waitrose i Co-op, które rywalizują o klienta z takimi jak McColl's i tysiącami niezależnych, z których wielu handluje pod markami takimi jak Londis, Spar i Budgens.

Morrisons, piąty co do wielkości supermarket w Wielkiej Brytanii po Aldi, wkracza na rynek, zaopatrując niezależnych klientów pod szyldem Morrisons Daily, po nieudanej próbie uruchomienia w 2015 r. własnej sieci sklepów wielobranżowych M Local.

W międzyczasie także Amazon przetestował kilka sklepów Fresh bez kas, w których kupujący mogą płacić za pomocą aplikacji na telefon, ale wstrzymał ekspansję w Wielkiej Brytanii, gdzie wydaje się, że walczył o pozyskanie kupujących.

Sprzedaż w sektorze sklepów wielobranżowych ma wzrosnąć o 13 procent do ponad 50 miliardów funtów do 2027 roku. Z tego powodu szefowie Asdy postawili sobie za cel wyprzedzenie Sainsbury's jako drugiego co do wielkości supermarketu w Wielkiej Brytanii.

Cel uruchomienia 300 sklepów Asda Express do końca 2026 roku nie obejmuje sklepów typu convenience, które Asda przejmuje od Co-op. Ta umowa przechodzi obecnie normalny proces przeglądu konkurencji CMA.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Przedstawiciele służby zdrowia apelują do mieszkańców Wysp, aby ogrzewali pokoje dzienne i sypialnie

Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Od wiosny 2023 r. Wyspiarze poczekają na wjazd do UE nawet cztery razy dłużej niż obecnie. Zostaną poddani zwiększonym kontrolom

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!