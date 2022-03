Asda: Mężczyzna oszukał kasy samoobsługowe na ponad 4 tys. funtów. Otrzymał zakaz wstępu do wszystkich sklepów sieci w UK

Jak to zrobił i jaka kara mu za to grozi?

Fot. Getty

Mężczyzna otrzymał zakaz wstępu do wszystkich sklepów sieci supermarketów Asda w Wielkiej Brytanii, po tym jak dopuścił się oszustwa na około 4 000 funtów. Jak wynosił ze sklepu towar – i jak go przyłapano?

43-latek został przyłapany na dość niecodziennych kradzieżach. Mężczyźnie udało się znaleźć sposób na „oszukiwanie” kas samoobsługowych w sklepach Asda. Sprawa trafiła do sądu, a gdzie złodziejowi odebrano prawo wstępu do wszystkich sklepów sieci.

Mężczyzna oszukał kasy samoobsługowe Asdy na ponad 4 tys. funtów

Jak podaje portal Metro, 43-latek działał między październikiem 2021 a lutym 2022 w pięciu różnych sklepach w Birmingham i Black Country. Łącznie udało mu się wynieść ze sklepów Asda towary o łącznej wartości 4 001 funtów. Jak udało mu się oszukiwać kasy samoobsługowe?

Przy kasach miał on wybierać opcję zakupu jedynie plastikowych toreb, a następnie „zakończ i zapłać” – co pozwalało mu pomijać kasową wagę. Następnie mężczyzna płacił kartą debetową jedynie za torby i jakby nigdy nic pakował do nich towary, których płatność pominął. Taka praktyka wzbudziła w końcu podejrzenia wśród pracowników sklepu i ostatecznie mężczyznę zidentyfikowano oraz zgłoszono na policję.

Przed sądem mężczyzna ze łzami w oczach przyznał się do zarzucanych mu kradzieży. W sklepie w Dudley ukradł towar o wartości 322 funtów. Ze sklepu w Birmingham wyniósł artykuły o wartości 1 156 funtów. W Tipton oszukał kasy samoobsługowe na zakupy o wartości 893 funtów, w Oldbury było to 795 funtów, a w Halesowen 805 funtów. Wydanie wyroku zostało zaplanowane na kwiecień, ale złodziejowi zakazano już wstępu do wszystkich sklepów Asda w UK, a sąd pouczył go, że grozi mu nawet kara więzienia.