Artur Rojek w Londynie. Zgarnij wejściówki na wyjątkowy koncert, który odbędzie się jeszcze w tym miesiącu

Zapraszamy w podróż w czasie i przestrzeni do niezwykłej sali koncertowej, gdzie będzie miał miejsce niecodzienny koncert. Legenda polskiej sceny muzycznej, Artur Rojek wystąpi w Londynie w najbliższą niedzielę. Z tej okazji Polish Express przygotował dla Was dwie podwójne wejściówki – aby je zgarnąć, wystarczy, że weźmiecie udział w naszym konkursie!

20 Marca w O2 Academy Islington w Londynie wystąpi Artur Rojek. Niepowtarzalna atmosfera tego wyjątkowego koncertu sprawi, że na długo pozostanie on w Waszej pamięci.

Artur Rojek – postać legendarna i żywy monument polskiej sceny muzycznej. Znany niemal wszystkim pokoleniom – tym starszym jako lider kultowego zespołu rockowego lat 90. – Myslovitz, z kolei tym młodszym po prostu jako Artur Rojek – artysta solowy, który z każdym kolejnym albumem ukazuje swoje nowe oblicze.

Tyleż idol, co autorytet (a to wbrew pozorom nie zawsze idzie w parze). Człowiek z monopolem na sukces - czego się nie dotknie, zawsze mu wychodzi. Organizator największego polskiego festiwalu muzycznego, skupiającego swoją uwagę wokół szeroko pojętej alternatywy – OFF Festivalu.

We wstępie do swojej ostatniej płyty – który mogą przeczytać posiadacze fizycznej wersji „Kundla” – napisał: „A gdyby tak nie walczyć za wszelką cenę o pozostawienie po sobie śladu?”.

"Chciałem pójść na przekór wszystkiemu, w czym dzisiaj się znajdujemy. Doszliśmy do momentu, w którym wszyscy chcą być idealni. Nie dotyczy to wyłącznie celebrytów, ale również normalnych ludzi, którzy zaczynają kreować swój wizerunek na potrzeby mediów społecznościowych. Tak, jakby uważali, że muszą być kimś lepszym niż naprawdę są. Prawdziwa zwykłość stała się czymś kompletnie nie interesującym" – opowiada Rojek o koncepcji stojącej za "Kundlem".

W wywiadzie dla Redbulla z 2020, który przeprowadził z nim Tomek Doksa powiedział:

"(..) Goniąc za doskonałością, za pięknym wyglądem, chcąc wyglądać perfekcyjnie jak inni, człowiek zapomina, jak bardzo jest kruchy i jak szybko to, co ma, za chwilę może się rozpie*dolić w drobny mak. (...)"

Jakże aktualnie w obecnej sytuacji brzmi to zdanie.

"Kundla" zamykają słowa: „Chodźcie, bo mamy mało czasu”.

I tymi słowami zapraszamy Was na koncert.

Bilety do nabycia na www.enjoyuk.pl

Weź udział w konkursie Polish Express i zgarnij dwie podwójne wejściówki!