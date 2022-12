Argentyna, Chorwacja, Maroko czy Francja – kto zagra w finale marzeń w Katarze?

Relację z mistrzostw świata w piłce nożnej 2022 w Katarze na łamach „Polish Express” sponsoruje firma SOKOŁÓW producent m.in. kabanosów polskich i argentyńskich. Kibicuj razem z nami!

Mundialowe rozgrywki w Katarze nieubłaganie zmierzają do końcowego rozstrzygnięcia. Na placu boju pozostały już tylko cztery ekipy, z których dwie awansują do upragnionego finału. Czy wygrają faworyci pod wodzą Leo Messiego i Kyliana Mbappe, czy fortuna znów namiesza w ostatecznym rozdaniu i uśmiechnie się do zawsze niebezpiecznej Chorwacji lub absolutnego czarnego konia tych rozgrywek – Maroka?

Bałkański temperament czy południowoamerykański entuzjazm?

Kto będzie górą w starciu Argentyny z Chorwacją – dwóch krewkich, temperamentnych narodów, gdzie piłkę „je się” niemal na drugie śniadanie? Obie reprezentacje spotkały się na mistrzostwach świata tylko dwa razy – w 1998 roku we Francji górą byli Argentyńczycy, którzy pokonali piłkarzy z biało czerwoną szachownicą na koszulkach 1:0 dzięki bramce Mauricio Pinedy. Natomiast po raz drugi reprezentacje spotkały się na poprzednim mundialu i tam górą byli Chorwaci, którzy wygrali 3:0. Gole dla Chorwatów zdobywali Ante Rebic, Luka Modric i Ivan Rakitic, ale porażka nie wykluczyła Albicelestes z gry w dalszej fazie turnieju, ponieważ obie drużyny awansowały do kolejnej rundy.

Obie drużyny są doświadczone i zaprawione w bojach i obie marzą o uniesieniu 6-kilogramowego pucharu. Co ciekawe, Argentyna jeszcze nigdy nie przegrała półfinału mistrzostw świata i aż pięć razy z tego etapu awansowała do finału. Z kolei Chorwacja ma za sobą wygrany półfinał na mundialu w Rosji z Anglią 2:1 i przegrany półfinał z Francją 1:2 na mundialu we Francji w 1998 roku. A ciekawostką jest fakt, że Chorwaci jeszcze nigdy nie odpadli w fazie pucharowej mistrzostw po rzutach karnych.

Argentyna - Chorwacja – kto ma większe szanse w półfinale Mistrzostw Świata?

W pojedynku Argentyny z Chorwacją bukmacherzy zdecydowanie stawiają na Albicelestes. Obstawiając wygraną Chorwatów w 90 minutach można wygrać niemal trzykrotnie więcej, niż stawiając na ekipę z Ameryki Południowej. Ale trudno mówić tutaj, że Chorwaci są bez szans. Jeśli Vatreni, zwani już popularnie królami piłkarskich dreszczowców, ponownie zagrają solidną piłkę opartą na wzajemnej współpracy, a do tego wyeliminują z gry genialnego wciąż Leo Messiego, to ich szanse na sukces zdecydowanie wzrosną. Były trener i reprezentant Chorwacji Slaven Bilić powiedział w jednym z wywiadów, że jedność stanowi o sile chorwackiej drużyny. - U nas podziały klubowe znikały w momencie przyjazdu na zgrupowanie. Tworzyliśmy jedną chorwacką rodzinę. A wiem, że w większych krajach, z potężnymi klubami i ligami, różne z tym bywa. Pamiętam, że reprezentanci Anglii wspominali, że kiedy się spotykali na kadrze, to był "stół Chelsea", "grupa Liverpoolu" czy "banda Manchesteru United". U nas zawsze było inaczej. Myślę, że trudna historia nam w tym pomagała – zaznaczył jeden z filarów reprezentacji z lat 90-tych.

Spotkanie Argentyna — Chorwacja odbędzie się we wtorek, 13 grudnia o godz. 20. Pierwszy półfinał na stadionie Lusail Iconic Stadium (Lusail) poprowadzi włoski sędzia piłkarski Daniele Orsato.