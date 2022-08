Aresztowano podejrzanego o morderstwo 87-latka poruszającego się na skuterze inwalidzkim

Brytyjskim służbom udało się zatrzymać 44-latka podejrzewanego o nikczemny atak na 87-letniego Thomasa O’Hallorana. W jego wyniku poruszający się na skuterze inwalidzkim mężczyzna zmarł.

Brytyjskie Metropolitan Police oficjalnie potwierdziło, że zatrzymało mężczyznę podejrzanego o zamordowanie Thomasa O’Hallorana. 44-latek został aresztowany pod zarzutem morderstwa. Do zatrzymania doszło w dniu dzisiejszym, w czwartek 18 sierpnia 2022 roku, w godzinach porannych, pod adresem w londyńskim Southall. Prowadzący tę sprawę DCI Jim Eastwood podziękował londyńskiej społeczności "za ogromne wsparcie po tym przerażającym wydarzeniu". Brutalny atak na niepełnosprawnego staruszka obiegł niemal wszystkie media na Wyspie i trudno się dziwić. Skala okropieństwa tego czynu nie mieściła się w żadnej skali. Przypomnijmy, do morderstwa O’Hallorana doszło na Cayton Road w Greenford, we wtorek 16 sierpnia 2022 roku, tuż po godzinie 16:00.

Podejrzany o dokonanie makabrycznej zbrodni w Londynie zatrzymany

Ofiara zginęła na miejscu, pomimo pomocy udzielonej przez ratowników medycznych, co później zostało potwierdzone w oficjalnym komunikacie wydanym przez Met Police. Detektywi uważają, że O'Halloran został dźgnięty nożem na Western Avenue. Później udało mu się przejechać około 70 metrów w kierunku Ogrodów Runnymede, a następnie poprosił napotkanego przypadkowego przechodnia o wezwanie pomocy. Niestety, jego życia nie udało się uratować. Dodajmy również, że nie wiemy nic o motywach tej zbrodni.

O’Halloran pochodził z Ennistymon w hrabstwie Clare w zachodniej Irlandii. Martin Conway, lokalny senator Fine Gael, powiedział, że zmarły niedawno mężczyzna regularnie odwiedzał Irlandię i że jego śmierć pozostawiła jego rodzinną społeczność w Ennistymon i północnej Clare w „głębokim szoku i smutku”, jak czytamy na łamach "Guardiana".

44-latek miał zadźgać staruszka poruszającego się na skuterze inwalidzkim

"W wyniku wczorajszej analiz nagrań z kamer CCTV udało nam się dokonać aresztowania, a śledztwo postępuje w szybkim tempie. Rodzina pana O’Hallorana jest na bieżąco informowana o rozwoju wypadków i pozostaje wpierana przez specjalnie wyszkolonych funkcjonariuszy" - uzupełniał DCI Eastwood.

