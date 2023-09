Crime Aresztowano ojca, macochę i wujka Sary Sharif. Wszyscy troje są już w UK

Ojciec Sary Sharif, Urfan, a także jej macocha Beinash Batool i 28-letni wujek Faisal Malik zostali aresztowani na lotnisku Gatwick przez brytyjskie służby. Wszyscy troje wrócili do Londynu z Pakistanu, podróżując przez Dubaj.

Śmierć Sary Sharif. Brytyjska policja aresztowała głównych podejrzanych

Nie wiadomo, jak dokładnie doszło do aresztowania głównych podejrzanych w sprawie śmierci Sary Sharif. Wiadomo natomiast, że w środę wieczorem ojciec 10-letniej Polki, Urfan Sharif, a także jej macocha Beinash Batool i 28-letni wujek Faisal Malik zostali zatrzymani na lotnisku Gatwick. Wszyscy troje przybyli z powrotem na Wyspy z Pakistanu, z międzylądowaniem w Dubaju. Wraz z dorosłymi podejrzanymi o zabicie Sary, do UK powróciło także pięcioro dzieci w wieku od roku do 13 lat.

Nadinspektor Policji w Surrey Mark Chapman poinformował, że podejrzani przebywają w areszcie i że zostaną we właściwym czasie przesłuchani. Surrey Police pracuje ponadto nad zapewnieniem bezpiecznego lokum pozostałym pięciorgu rodzeństwa Sary. Sąd orzekł, że dzieci zostaną tymczasowo umieszczone w rządowej placówce opiekuńczej.

Przeczytaj też:

Aresztowano 10 krewnych ojca Sary Sharif. Dojdzie do przełomu w sprawie jej śmierci? Breaking News

Śledztwo w sprawie śmierci Sary nabrało tempa

W sprawie śmierci Sary Sharif nastąpiło wyraźne przyspieszenie. Kilka dni temu, po tym, jak Urfan Sharif opublikował wraz z Beinash Batool oświadczenie ws. śmierci 10-latki, pakistańskie służby aresztowały 10 krewnych Urfana. Teraz główni podejrzani już wylądowali w UK. A Surrey Police poinformowała, że „jest to niezwykle szybkie, pełne wyzwań i złożone dochodzenie”. – Powiadomiliśmy matkę Sary o najnowszych zdarzeniach. Otrzymuje ona wsparcie od wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. Nasze myśli pozostają z nią i osobami dotkniętymi śmiercią Sary w tym bardzo trudnym momencie. (…) Nadal jesteśmy całkowicie zaangażowani w przeprowadzenie dokładnego śledztwa w sprawie śmierci Sary. W tym momencie nie będziemy już nic więcej komentować. Przekażemy dalsze aktualizacje, gdy tylko będziemy w stanie to zrobić – doprecyzował Mark Chapman.

Przeczytaj też:

Ojciec i macocha Sary Sharif opublikowali wideo ze swoim stanowiskiem Breaking News

Przypomnijmy, że 10-letnią Sarę Sharif znaleziono martwą w Woking w dniu 10 sierpnia. Dzień wcześniej, 9 sierpnia, Urfan Sharif, Beinash Batool i Faisal Malik uciekli wraz z pięciorgiem dzieci do Pakistanu. O tym, że w domu w Woking znajduje się martwe ciało Sary, poinformował Surrey Police sam ojciec. Ale doszło do tego już z terenu Pakistanu.

Śmierć Sary to był wypadek?

W nagraniu opublikowanym kilka dni temu Beinash Batool powiedziała w imieniu swoim i Urfana, że oboje chcą współpracować z Surrey Police. Dodatkowo Beinash zaznaczyła, że do śmierci 10-letniej Sary doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Jednak w ich oświadczeniu nie widać było większych emocji. Beinash bardziej skupiła się na nagraniu na obecnej sytuacji swojej rodziny. A także na fakcie, że jej dzieci nie mogą chodzić do szkoły.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Polska czy UK — w którym kraju bardziej odczuwa się kryzys kosztów utrzymania?

Podwyżki zasiłków będą mniejsze niż się spodziewano

Matka z siedmiorgiem dzieci dostała zapleśniałe mieszkanie socjalne