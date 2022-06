Aresztowano dwie przedszkolanki, gdy rodzice zauważyli, jak znęcają się nad 3-letnimi dziećmi [wideo]

Dwie przedszkolanki zostały aresztowane pod zarzutem okrucieństwa wobec dzieci po tym, gdy rodzice zgłosili, że widzieli na transmisji wideo z przedszkola, jak kobiety znęcają się nad trzylatkami.

Do szokującego zdarzenia doszło w zeszłym tygodniu w przedszkolu Parker-Chase w Roswell w stanie Georgia. Rodzice, Brant Duncan i Gloria Barghi pospieszyli do placówki, żądając usunięcia przedszkolanek po obejrzeniu materiału filmowego. Wezwali także policję wraz z jednym z rodziców dziecka.

Przedszkolanki znęcały się nad dziećmi

Rodzice, którzy postanowili sprawdzić, co robią ich dzieci w przedszkolu, zobaczyli na transmisji wideo, jak dwie przedszkolanki znęcają się nad trzylatkami. Jedna z kobiet stanęła celowo na dłoni dziecka, a potem kopnęła kolanem w plecy innego siedzącego malucha. Druga przedszkolanka krzyczała na dziecko i złapała je za nos.

Matka jednego z dzieci powiedziała WSBTV:

- To była kwestia sekund. Wiedziałam, że to, co widzieliśmy, było celowe, a mój żołądek w tym momencie podszedł mi do gardła.

Pan Duncan dodał:

- Nie ma znaczenia, czyje to dziecko. To dziecko. Jest bezradne i bezbronne.

Aresztowanie przedszkolanek

40-letnia Zeina Alostwani i 19-letnia Soriana Briceno zostały aresztowane po obejrzeniu nagrania przez policję. Wielu rodziców wniosło zarzuty od czasu aresztowania, a w sprawie prowadzone jest obecnie szersze śledztwo. Rzecznik policji w Roswell powiedział, że śledczy mają do dyspozycji obecnie „kilka tygodni nagrań wideo, aby je przejrzeć i upewnić się, że nie ma innych przypadków tego rodzaju zachowania”.

Przedszkole także wydało oświadczenie w sprawie: „Chociaż jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że dzieci mają się dobrze, traktujemy tę sprawę poważnie, a nasze śledztwo trwa. Oczekujemy od naszych pracowników przestrzegania najwyższych standardów opieki, a wszelkie zaniedbania w tym zakresie nie będą tolerowane”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!