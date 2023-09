Styl życia Aresztowano 10 krewnych ojca Sary Sharif. Dojdzie do przełomu w sprawie jej śmierci?

Pakistańska policja poinformowała, że aresztowano 10 krewnych ojca Sary Sharif – Urfana. Nastąpiło to kilka dni po tym, jak ojciec 10-letniej Polki i jej macocha – Beinash Batool, opublikowali oświadczenie na kanale YouTube.

Pakistańska policja intensyfikuje działania ws. śmierci Sary Sharif

Pakistańska policja zintensyfikowała działania i aresztowała właśnie 10 krewnych ukrywającego się Urfana Sharifa. Przypomnijmy, że Urfan jest wraz z 29-letnią partnerką Beinash Batool i 28-letnim bratem Faisalem Malikiem podejrzewany o przyczynienie się do śmierci 10-letniej Polki. Wszyscy troje uciekli w dniu 9 sierpnia z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, zabierając ze sobą pięcioro dzieci w wieku od roku do 13 lat.

Z informacji przekazanych przez rzecznika policji w Jehlum (175 km na północny zachód od Lahore) wynika, że wśród aresztowanych znalazł się ojciec Urfana – Mohammad Sharif, a także jego bracia i kuzyni.

Ojciec i macocha Sary chcą współpracować z Surrey Police

W nagraniu opublikowanym kilka dni temu w internecie Beinash Batool powiedziała w imieniu swoim i Urfana, że chcą współpracować z Surrey Police. Dodatkowo Beinash poinformowała, że do śmierci 10-letniej Sary doszło w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Trudno jednak nie zauważyć, że w ich oświadczeniu brak jest jakichkolwiek emocji w związku z tragicznym zdarzeniem w Woking. Beinash bardziej skupiła się na nagraniu na obecnej sytuacji swojej rodziny. A także na fakcie, że jej dzieci nie mogą chodzić do szkoły. Kobieta dodała też, że cała jej rodzina boi się o swoje bezpieczeństwo i właśnie dlatego się ukrywa.

W związku z pojawieniem się nagrania, Surrey Police wydała oświadczenie. Stwierdzono w nim, że pojawienie się wideo „jest niewątpliwie istotne”. Ponadto zaznaczono, iż brytyjska policja ściśle współpracuje z Interpolem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Narodową Agencją ds. Przestępczości. „Wszelka współpraca ze strony osób, z którymi chcemy rozmawiać, będzie pomocna w dochodzeniu” – czytamy w komunikacie Surrey Police.

