Apple i Google blokuje najnowszą aktualizację aplikacji NHS Covid-19 z powodu naruszenia prywatności

Tuż przed złagodzeniem obostrzeń rządowa aplikacja NHS Covid-19 pomagająca w śledzeniu kontaktów w Anglii i Walii miała zostać zaktualizowana, ale zostało to zablokowane. Jak się okazało nowa wersja apki w poważany sposób naruszałaby prywatność swoich użytkowników.

O co konkretnie poszło? Jak czytamy na łamach "Guardiana" cyfrowi giganci w ramach aktualizacji mieli udostępnić dane użytkowników dotyczące ich lokalizacji. Google i Apple nie zgodzili się, aby aplikacja funkcjonująca w ramach ich architektury mobilnej i dostępna na platformach Google Play oraz App Store została w taki sposób zaktualizowana. Najnowszy "update" został zablokowany, a powodem takiej reakcji było naruszenie zasad związanych z prywatnością użytkowników.

Apple i Google blokują aktualizację rządowej aplikacji

Co było konkretnie problemem? Otóż do tej pory rządowa apka umożliwiała jej użytkownikom "meldowanie się" w zamkniętych lokalizacjach, takich jak bary czy restauracji poprzez proste zeskanowanie kodu QR przed wejściem. Program gromadził dane dotyczące tych lokalizacji wyłącznie na telefonie i nie udostępniał ich nikomu. Jeśli, któreś z miejsc odwiedzonych przez użytkownika zostało zidentyfikowane jako potencjalny "hot-spot" wirusa, dane związane z tym miejscem były wysyłane do każdemu użytkownikom i aplikacja "sprawdzała" je ze swoimi danymi, więc działo się to za zgodą użytkownika.

Jak miałaby działać apka w nowej wersji? Otóż użytkownik, u którego potwierdzono obecność koronawirusa, niejako "bez pytania" musiałby się podzielić z aplikacją swoimi danymi dotyczącymi historii lokalizacji, a więc miejsc, w których zeskanował kod QPR. Naruszenie prywatności polegało by również na tym, że te dane zostałby przesłane do scentralizowanej bazy danych.

Cyfrowi gignaci stanęli w obronie... prywatności użytkowników

Ostatecznie jednak nie rozwiązania nie zostały wdrożone, ponieważ stoją w sprzeczności ze standardami wyznaczonymi przez Apple`a i Google`a.

Brytyjskie ministerstwo zdrowia odmówiło komentarza w tej sprawie. Pojawiło się jednak zapewnienie, że nowe wersja aplikacji NHS Covid-19 ma w ciągu kilku dni się pojawić w App Store i Google Play i będzie spełniać wszelkie wytyczne związane z zachowanie prywatności użytkowników.