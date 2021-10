Apel mieszkańców Londynu o ponownie uruchomienie nocnych połączeń metra

Fot: Wikimedia Commons

Tysiące mieszkańców Londynu podpisało się pod petycją o ponowne uruchomienie nocnych połączeń metra. Czy burmistrz Sadiq Khan posłucha i przywróci do działania "Night Tube"?

Pod petycją wzywającą burmistrza Londynu do przywrócenia nocnego metra swoje podpisy złożyły dziesiątki tysięcy kobiet. Mieszkankom brytyjskiej stolicy zależy na jak najbardziej bezpiecznych środkach komunikacji zbiorowej, dzięki którym będą mogły wrócić do swoich domów nawet bardzo późnym wieczorem. Trudno tego faktu nie łączyć z mrożącymi krew w żyłach morderstwami Sabiny Nessy i Sary Everard. "Kobiety w Londynie nie czują się bezpiecznie na ulicach, zwłaszcza w nocy" - komentowała na łamach portalu "The Evening Standard" Ella Watson, która jest autorką petycji. "Nocne metro nie jest idealne, ale dzięki CCTV i dobremu oświetleniu stacji, jest to najlepsza opcja transportu, aby zapewnić milionom kobiet bezpieczny powrót do domu wieczorami i nocami w czasie nadchodzącej zimy" - uzupełniała.

Londyńczycy domagają się powrotu nocnego metra

Przypomnijmy, działanie "Night Tube" zostało zawieszone w marcu 2020 roku. Wznowienie nocnych usług transportowych oferowanych przez London Underground zaplanowano na rok 2022.

Dodajmy, że głosy wzywające Sadiqa Khana do ponownego uruchomienia nocnego metra pojawiły się już wcześniej. W rozmowie z "The Telegraph" londyński minister Paul Scully zaznaczał, że mieszańcy Londynu muszą dysponować "wygodną i niedrogą możliwością bezpiecznego powrotu do domu w nocy". "Dobrze oświetlona nocna stacja metra przy wsparciu odpowiedniego personelu i brytyjskiej policji transportowej zapewni kobietom bezpieczną i szybką podróż do domu. Potrzebujemy natychmiastowego przywrócenia tej usługi" - zaznaczał.

Czy Sadiq Khan się ugnie pod naciskiem opinii społecznej?

Zaznaczmy także, że popyt na usługi TfL rośnie wraz z ponownym otwarciem się londyńskiej "gospodarki nocnej".

Rzecznik burmistrza Londynu zapewnia, że Sadiqowi Khanowi "zależy na podjęcia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa kobiet w stolicy" oraz jasno wyraził się w kwestii "jak najszybszego otwarcia nocnego metra". Być może okaże się, że jeszcze w tym roku zostanie otwarta jedna lub dwie linie "Night Tube".