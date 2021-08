Apel do rządu, aby zniósł kosztowne testy PCR dla podróżnych. „Pasażerowie są oszukiwani”

Rząd zaleca podróżnym - szczególnie tym wracającym z Hiszpanii, gdzie obecnie mamy do czynienia ze wzrostem zachorowań - aby robili kosztowne testy PCR.

Zarówno część torysów jak i szefowie linii lotniczych apelują do brytyjskiego rządu, aby zrezygnował z zalecenia dla podróżnych dotyczącego kosztownych testów PCR i twierdzą, że „podróżni są oszukiwani”, gdyż z powodzeniem mogliby robić dużo tańsze testy przepływu bocznego.

Wyjazdy na wakacje od momentu nałożenia na podróżnych restrykcji i wymogów związanych z okazaniem negatywnych wyników testów, stały się dużo droższe, na czym cierpią przede wszystkim podróżni, ale też linie lotnicze czy biura podróży, gdyż coraz mniej osób decyduje się na wyjazdy zagraniczne.

Kosztowne testy PCR

Minister transportu, Grant Shapps upiera się, że kosztowne testy PCR „pomagają naukowcom w identyfikacji mutacji wirusa”, jednak płacą za to niestety pasażerowie. Część torysów zaapelowało do Borisa Johnsona, aby zrezygnował z rekomendacji dotyczącej drogich testów PCR, twierdząc, że podróżni są „oszukiwani”. Szefowie linii lotniczych byli także rozczarowani tym, że rząd przy aktualizacji list green, amber i red nie zdecydował się na poluzowanie restrykcji związanych z testami PCR dla podróżnych.

„Pasażerowie są oszukiwani”

Zamiast złagodzenia restrykcji rząd wywołał oburzenie swoim zaleceniem dla osób wracających z Hiszpanii - w której mamy obecnie do czynienia ze wzrostem zachorowań - o poddaniu się wyjątkowo kosztownym testom jeszcze przed przyjazdem do UK, mimo że nie jest to prawnie nakazane.

Henry Smith, z Partii Konserwatywnej będący przewodniczącym wielopartyjnej grupy parlamentarnej Future of Aviation, wezwał rząd do tego, aby nie nalegał na testy PCR, a zamiast tego zachęcał do korzystania z tańszych testów przepływu bocznego.

Inny torys, Huw Merriman będący przewodniczącym komisji ds. transportu napisał na Twitterze: „Pasażerowie są oszukiwani kosztownymi testami PCR… Ta bariera dla podróży przystępnych finansowo musi zostać zniesiona”.

Grant Shapps upiera się jednak przy stanowisku rządu i powiedział też „Sky News”:

- Testy PCR są pomocne, ponieważ pomagają klinicystom i naukowcom współpracować nad uważną obserwacją mutacji… Przypominamy tylko ludziom, że pomaga to naszym naukowcom zsekwencjonować genom [Covid-19].