Apel Borisa Johnsona o zjednoczenie narodu po Brexicie nie przyniósł ŻADNEGO EFEKTU! Brytyjczycy wciąż mocno podzieleni ws. opuszczenia UE

31 stycznia, gdy Zjednoczone Królestwo opuszczało Unię Europejską, Boris Johnson zaapelował do społeczeństwa o zjednoczenie się i o wspólne wejście w przyszłość, niezależnie od swoich sympatii bądź antypatii względem UE. Tymczasem, jak wykazał najnowszy sondaż BMG, prośba premiera trafiła jak przysłowiowy „groch o ścianę”, a Brytyjczycy, po ponad miesiącu od opuszczenia UE, pozostali mocno podzieleni w kwestii Brexitu.

Najnowsze badanie BMG, wykonane na zlecenie dziennika „The Independent” pokazało, że za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej opowiada się obecnie 46 proc. mieszkańców Wysp, a za wyjściem ze Wspólnoty – 54 proc. Jak twierdzą eksperci proporcja ta uległa zmianie (na 2 tygodnie przed wyjściem UK z UE wynosiła odpowiednio 52 proc. do 48 proc.) prawdopodobnie z uwagi na to, że wielu Remain'ersów pogodziła się z faktem i straciła jak na razie nadzieję na jakiś znaczący zwrot w tym zakresie. Nadal jednak, jak wykazał sondaż, za pozostaniem (ponownym przystąpieniem) do UE opowiadają się ludzie młodzi. I tak w przedziale wiekowym 18-24 lat za pozostaniem w UK opowiedziało się 63 proc. respondentów, w przedziale 25-34 lat – 60 proc. ankietowanych, a w przedziale 35-44 lat – 51 proc. badanych. Wyraźnie przeciw byli natomiast mieszkańcy UK mający powyżej 65 lat, wśród których aż 69 proc. nadal popiera decyzję o wyjściu z UE.

Pozostanie Zjednoczonego Królestwa w Unii Europejskiej wciąż popiera 61 proc. mieszkańców dysponujących wyższym wykształceniem, natomiast przeciwnych członkostwu we Wspólnocie jest 74 proc. z wykształceniem podstawowym. Za ponownym przystąpieniem do UE opowiada się 73 proc. wyborców Partii Pracy, 85 proc. Liberalnych Demokratów i 86 proc. wyborców SNP, natomiast za pozostaniem poza Wspólnotą opowiada się obecnie aż 87 proc. sympatyków Partii Konserwatywnej.

Komentując wyniki najnowszego sondażu BMG Ed Davey, z Liberalnych Demokratów, powiedział: - Raz po raz młodzi ludzie mówią mi, że obawiają się utraty członkostwa w UE, co oznacza utratę szans i możliwości współpracy z partnerami [z UE] w celu rozwiązywania problemów takich jak kryzys klimatyczny (…) Głosy młodych ludzi muszą być słyszane. Właśnie dlatego Liberalni Demokraci nigdy nie przestaną walczyć o to, by Wielka Brytania miała możliwie najbliższe relacje z naszymi europejskimi przyjaciółmi.

