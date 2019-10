Apel Ambasady RP w Londynie do Polaków w związku z REKORDOWĄ ilością rejestracji do głosowania

Ponad 97 tysięcy Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii zdążyło się zarejestrować do wzięcia udziału w niedzielnych wyborach do polskiego Sejmu i Senatu. Mamy do czynienia z absolutnym rekordem w tej kwestii!

Wciąż nie wiadomo ile oficjalnie Polaków zdecydowało się wzięcie udziału w głosowaniu, które będzie miało miejsce już jutro. Jak czytamy w depeszy wystosowanej przez PAP na minutę przed zamknięciem systemu elektronicznej rejestracji, na listach było 97 097 wyborców. Dodajmy jednak, że do tej liczby będzie trzeba doliczyć jeszcze wnioski wysłane pisemnie, faksem i złożone osobiście. Czy "pęknie" 100 tysięcy? Przekonamy się o tym niebawem!

Nie ma jednak najmniejszych wątpliwości, że swój udział w polskich wyborach zgłosiła absolutnie rekordowa liczba osób przebywających w UK. Jeszcze cztery lata temu liczba ta sięgnęła 63 tysięcy. Wcześniej, była jeszcze mniejsza - 2011 roku przekroczono 29 tysięcy, w 2007 roku był ponad 48 tysięcy osób chętnych do głosowania, a w 2005 - nieco ponad 2,8 tys.

Warto jednak zestawić tę liczbę z ogółem Polaków mieszkających w UK. Według oficjalnych wyliczeń ONS pod koniec 2018 roku w Wielkiej Brytanii mieszkało 905 tys. Polaków. Można założyć, że to bardzo ostrożne szacunki i pewnie jest nas na Wyspach więcej, ale w odniesieniu nawet do tej liczby te 97 tysięcy (czy nawet 100!) wyglądają dość mizernie...

W sumie na całym terenie Zjednoczonego Królestwa (wliczając w to nienależącą do niego, lecz podległą bezpośrednio brytyjskiej władzy wyspę Jersey) utworzono aż 54 obwody wyborcze. W Anglii stworzony ich 36 (11 w samym Londynie), 12 w Szkocji, 3 w Irlandii Północnej, 2 w Walii i 1 na wspomnianej Wyspie Jersey.

Dodajmy, że nigdy wcześniej nie powstało tak wiele punktów, w których Polacy mogą głosować. Jeszcze cztery lata temu ich liczba sięgnęła 40. W sumie Polacy będą mogli oddać swój głos aż w 41 miastach na terenie UK. Gdzie zarejestrowało się ich najwięcej? Najwięcej osób zarejestrowało się w obwodzie nr 268 przy polskiej parafii w londyńskiej dzielnicy Ealing . Liczba rejestracji sięgnęła 5869.

Ambasada RP w Londynie w związku z tak dużym zainteresowaniem wyborami wystosowała apel do rodaków przebywających w UK - aby uniknąć długiego oczekiwania na oddanie głosu uprasza się wszystkich Polaków o obecność w lokalach wyborczych tak wcześnie, jak to jest tylko możliwe.