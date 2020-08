Antybiotyki mogą osłabiać działanie tabletek antykoncepcyjnych. Naukowcy z uniwersytetów w Oxfordzie i Birmingham publikują wyniki badań

Fot. Getty

O tym, że antybiotyki mogą wchodzić w interakcję i osłabiać działanie tabletek antykoncepcyjnych, mówi się już od lat 70-tych ubiegłego wieku. Do niedawna jednak nie prowadzono w tym kierunku dokładnych badań, które mogłyby tę zależność jednoznacznie potwierdzić. Z problemem tym zmierzyli się dopiero ostatnio naukowcy z uniwersytetów w Oxfordzie i Birmingham, którzy najnowsze wyniki badań opublikowali właśnie w „British Medical Journal”.

Co zatem ustalili brytyjscy naukowcy? Otóż dowiedli oni, że istnieje pewna zależność pomiędzy stosowaniem tabletek antykoncepcyjnych i przyjmowaniem antybiotyków. Po przejrzeniu krajowej bazy danych i przyglądnięciu się zarejestrowanym skutkom ubocznym leków, naukowcy zauważyli, że kobiety, które poddały się kuracji antybiotykami, były kilkukrotnie bardziej narażone na zajście w nieplanowaną ciążę, niż kobiety, które przyjmowały inne leki. Ryzyko zajścia w ciążę było aż 7-krotnie wyższe w przypadku kobiet, które przyjmowały najbardziej popularne antybiotyki (m.in. penicylinowe, cefalosporyny) i aż 13-krotnie wyższe w przypadku kobiet, które leczyły się antybiotykami przeciwprątkowymi (m.in. ryfampicyną lub ryfabutyną).

Wpływ antybiotyków na antykoncepcję hormonalną

„W raportach 'Żółtej Karty' [tak oznaczane są skutki uboczne leków zgłaszanych agencji The Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA – przyp.red.] dotyczących innych leków odnotowano 6 niezamierzonych ciąż, w raportach dotyczących antybiotyków – 46 i w raportach dotyczących leków indukujących enzymy – 39” - czytamy w raporcie z badania. Jednocześnie jednak naukowcy zastrzegają, że oszacowanie ryzyka zajścia w ciążę u kobiety stosującej antykoncepcję hormonalną i leczącą się antybiotykami jest bardzo trudne, ponieważ ryzyko to zależy od każdej kobiety z osobna i jej indywidualnego organizmu.

Bierzesz antybiotyki? Zabezpieczaj się podwójnie

Z uwagi na zwiększone ryzyko interakcji antybiotyków z tabletkami antykoncepcyjnymi, naukowcy z Oxfordu i Birmingham zalecają kobietom zwiększenie środków ostrożności w czasie uprawia seksu. „Dowody sugerują, że dochodzi do interakcji leków przeciwbakteryjnych z hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, co może potencjalnie osłabiać skuteczność środków antykoncepcyjnych. Zasada ostrożności nakazuje zatem, by kobiety stosujące hormonalne środki antykoncepcyjne stosowały też dodatkowe środki antykoncepcyjne po poddaniu się krótkiemu leczeniu przeciwbakteryjnemu” - czytamy w raporcie.