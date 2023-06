Anomalie pogodowe w Szkocji - przez kraj przetacza się fala upałów

Pogoda w Szkocji dosłownie zwariowała — część Zjednoczonego Królestwa, w której tradycyjnie jest najzimniej (i w zdarza się w zimie, że lokalnie pada tam nawet śnieg!) zmaga się z falą upałów i odnotowała temperaturowy rekord 2023.

Tak gorąco w Szkocji w tym roku nie było — w Dumfries i Galloway odnotowano temperaturę sięgającą 30,1°C. To rekord, jeśli chodzi o 2023 roku. Dodajmy, iż jest to bardzo świeży rekord, bowiem jego poprzednik został odnotowany w Auchincruive w South Ayrshire zaledwie w zeszłą sobotę. Wówczas słupek rtęci sięgnął 29,8°C. Met Office ostrzega, że w kraju będącym częścią Wielkiej Brytanii mamy do czynienia z falą upałów. Kilka stacji meteorologicznych w całym kraju przez trzy dni z rzędu wskazywało przynajmniej 25 stopni Celsjusza lub więcej.





Rekordowa temperatura w 2023 w Szkocji

Met Office prognozuje, że w przyszłym tygodniu na niektórych obszarach utrzyma się ryzyko burzowych ulew, a temperatury prawdopodobnie utrzymają się powyżej średniej. Żółte ostrzeżenie przed burzami w Highlands i w zachodniej Szkocji zostało przedłużone do wtorku do godziny 21:00. Tymczasem droga B863 w pobliżu Kinlochleven została zablokowana przez osuwisko po ulewnym deszczu w poniedziałek wieczorem.

Z kolei w Drumnadrochit w regionie Highlands zanotowano najbardziej deszczowy czerwcowy dzień w historii z 51,2 mm opadu, z czego większość spadła w ciągu zaledwie dwóch godzin. To był najbardziej mokry dzień odnotowany przez tamtejszą stację od 4 grudnia 2015 roku!

Przez północną część Wyspy przetacza się fala upałów

Agencja ochrony środowiska SEPA ostrzegła również przed znacznym niedoborem wody w rejonie Loch Maree w regionie Highlands oraz umiarkowanym niedoborem w Ness w regionie Highlands i Esk w Dumfriesshire.

Przypomnijmy, na początku czerwca Szkoci walczyli z prawdopodobnie największym pożarem w historii swojego kraju. Ogień pojawił się niedaleko jeziora Loch Ness, a następnie, przy wydatnym wsparciu wysokich temperatur i wiatru, rozprzestrzenił się na ogromnym obszarze górzystej, północnej Szkocji. Wstępne szacunki mówią o tym, że ogień strawił 80 km kw. lasów i zarośli.

Ogień był tak silny, a ciągnący się na długości 20 km dym tak gęsty, że pożar widoczny był nawet z satelitów NASA. Niestety przez pierwsze dni walka strażaków z ogniem była mocno utrudniona, ponieważ w północnej Szkocji panowała ciepła i sucha, a do tego wietrzna pogoda.

